Berlin -Um Punkt 0.00 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag beendete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die stundenlangen Verhandlungen mit den Ministerpräsidenten über die Kompetenz- und Finanzverteilung innerhalb Deutschlands. Überraschend konnte sie eine Einigung verkünden, als sie wenige Minuten später vor die Presse trat.

Es ist eine Verständigung mit vielen Einschränkungen und ungelösten Konflikten wie dem über den Unterhaltsvorschuss oder die konkreten Pläne für eine raschere Abschiebung von Flüchtlingen. Aber der Grundsatzbeschluss steht, den Merkel als „Riesenschritt“ feierte. Danach hatte es vor der Marathonsitzung im Kanzleramt nicht unbedingt ausgesehen. Zu heftig hatten die Ministerpräsidenten den Bund attackiert, der aus ihrer Sicht den Föderalismus beschädigen und einen Zentralstaat schaffen wollte.



Zukunft der Fernstrassen

Die Autobahnen bleiben im Staatsbesitz, deren Ausbau und Erhalt wird aber künftig zentral organisiert. Nach langem Ringen einigten sich Bund und Länder darauf, dass es in diesem Prozess zu keinerlei Privatisierungen kommt. Weder bei der neuen Infrastrukturgesellschaft noch bei möglichen Tochterunternehmen soll ein Einstieg von Baukonzernen, Banken oder Versicherungen möglich sein. Damit setzten sich die Länder gegen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) durch, der sich immer wieder für Teilprivatisierungen stark gemacht hatte. Damit wollte er zusätzliches Geld für Erhalt und Ausbau der Infrastruktur mobilisieren.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bisher ist die Verwaltung des 13.000 Kilometer langen Autobahnnetzes stark zersplittert. Der Bund setzt Prioritäten und gibt Geld, die Länder lassen planen und bauen. Dabei kommt es häufig zu Reibungsverlusten. Die neue Infrastrukturgesellschaft, die ab 2021 tätig werden soll, wird privatrechtlich als GmbH organisiert, unter anderem um dem starren Beamtenrecht zu entkommen und flexibler bei der Einstellung von dringend nötigen Planungsingenieuren zu sein. Die bisher bei den Landesverwaltungen angestellten Mitarbeiter sollen ohne Nachteile in die neue Bundesfirma wechseln können. Für die gesetzliche Umsetzung dieser Einigung ist eine Grundgesetzänderung nötig, da die Autobahnverwaltung in der Verfassung geregelt ist. Künftig wird dort klargestellt, dass das Eigentum des Bundes an den Autobahnen unveräußerlich ist.



Investitionen für Schulen

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Hubertus Heil spricht von einem „Meilenstein für die Bildungspolitik“. Der Bund könne künftig gezielt in die kommunale Bildungsinfrastruktur investieren, sagt Heil. Und der SPD-Politiker ergänzt: „Jetzt kann der Bund mithelfen, die Schulen in Deutschland zu modernisieren, um dadurch seinen Beitrag für gleiche Bildungs- und Lebenschancen zu leisten.“



Worum geht es? Darum, dass einer der Kernpunkte der Föderalismusreform aus dem Jahr 2006 zumindest in Teilen aufgebrochen wird: das so genannte Kooperationsverbot. Damals setzte man auf klare Verhältnisse: Da für Bildung die Länder zuständig sind, sollte der Bund sich bei den Schulen auch finanziell raushalten, lautete die Einigung im Jahr 2006. Eine Regelung, die in den vergangenen Jahren vielfach auf Kritik stieß, da viele gerade in diesem Bereich eine gesamtstaatliche Aufgabe sahen. Es sei doch geradezu unanständig, wenn der Bund nicht helfen dürfe, obwohl es angesichts schlechter Finanzlagen in den Kommunen mancherorts in den Schulen reinregne, argumentierten sie. Genau hier soll nun ein neuer Artikel 104c im Grundgesetz die Lösung sein. In ihm soll geregelt sein, dass der Bund Finanzhilfen für wichtige Investitionen in die Bildungsinfrastruktur finanzschwacher Kommunen gewähren kann. Die Eingriffsmöglichkeiten des Bundes werden aber auch in Zukunft begrenzt bleiben. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt: „Das gemeinsame Verständnis ist, dass es um Bildungsinfrastruktur und nicht um Bildungsinhalte geht.“



Alleinerziehende

Sie müssen weiter auf die von der großen Koalition versprochene Ausweitung des Unterhaltsvorschusses warten. Bund und Länder konnten sich bei ihren Verhandlungen nicht auf Art und Weise, Umfang und Finanzierung der Unterstützung einigen. Eigentlich hatte die Koalition geplant, den Unterhaltsvorschuss ab 1. Januar 2017 nicht mehr nur bis zum 12. sondern bis zum 18. Lebensjahr des Kindes zu zahlen. Davon könnten 260.000 Kinder profitieren. Bei den Verhandlungen erreichte Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) nur die Zusage der Länder, dass es im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen auf alle Fälle zu einer Ausweitung kommen wird. Ein Termin für das Inkrafttreten der Reform bleibt aber offen. Dem Vernehmen nach ist auch klar, dass es nicht zu einer rückwirkenden Aufstockung kommen wird.



In den kommenden Wochen soll mit den Ländern eine Einigung gefunden werden. Dazu ist noch vor Weihnachten ein Spitzengespräch von mehreren Ministern der Bundesregierung mit Regierungschefs der Länder geplant. Umstritten sind insbesondere die Kosten, die auf rund 800 Millionen Euro geschätzt werden. Die Länder wollen, dass der Bund davon mindestens die Hälfte zahlt.



Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) will aber nur 150 Millionen Euro zuschießen. Die Kommunen können sich das Geld zwar vom zahlungspflichtigen Elternteil zurückholen. Das gelingt in der Praxis jedoch selten. Bei den Verhandlungen stellten einige Länder das ganze System des Unterhaltsvorschusses in Frage.



Tatsächlich gibt es hier eine Reihe von Problemen: So wird der Vorschuss bei Hartz-IV-Empfängern wieder von der Grundsicherung abgezogen, so dass sie unterm Strich trotz eines bürokratischen Aufwandes gar nichts davon haben. Der Bund hatte als Kompromiss vorgeschlagen, in einer Übergangsphase den Unterhaltsvorschuss nur den Alleinerziehenden zu zahlen, die tatsächlich davon profitieren. Das lehnten die Länder ab. Nun soll nach einer dauerhaft tragfähigen Lösung gesucht werden.



Schnellere Abschiebungen

Bund und Länder wollen Flüchtlinge schneller abschieben können als bisher. Darüber waren sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) alle bei den Beratungen einig. Dabei helfen soll ein neues „Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr“. Diese Bundesbehörde soll beispielsweise Papiere bei den Herkunftsländern besorgen, wenn die betroffenen Menschen keine Ausweise mehr haben oder dies zumindest angeben. Die Länder erklärten, diese Aufgabe könnten sie nicht übernehmen. Daran scheiterten aber noch Abschiebungen in der Praxis. Umstritten war die Personalausstattung des Amtes. Laut Erwin Sellering (SPD), Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, hat der Bund dafür bis heute gerade 25 Stellen geschaffen. Jetzt sicherte der Bund eine angemessene Personalausstattung zu, wobei Einzelheiten weiter unklar blieben. Anfang Februar wollen Bund und Ländern nach Angaben Merkels dieses Thema noch einmal beraten. Die gute Nachricht sei, dass es ein gemeinsames Verständnis gebe: „Wir wollen Recht und Gesetz durchsetzen, auch weil wir sonst denen, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, nicht ausreichend helfen können.“



Die Zahl der Abschiebungen ist nach Zahlen vom Bundesinnenministerium bereits in diesem Jahr deutlich gestiegen. Allein in den ersten zehn Monaten führten die Länder mehr Ausländer in deren Heimatländer zurück als im Gesamtjahr 2015. Beraten wurden auch Vorschläge für eine Verschärfung der Abschieberegeln wie eine Ausweitung der Haft. Allerdings gab es hier keine Beschlüsse.

Das könnte Sie auch interessieren: