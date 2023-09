Köln -Das Transferfenster ist in allen großen Ligen Europas seit spätestens heute beendet. Manager, Berater und Spieler klapperten noch bis zur letzten Minute den Markt ab, um den günstigsten und besten Deal für sich perfekt zu machen. Doch viele Spieler wurden dabei nicht erfolgreich, oder werden vielleicht auch jetzt erst berücksichtigt, wo Spieler mit festen Verträgen nicht mehr transferiert werden können.

Bei vielen Spielern im fortgeschrittenen Alter, wie zum Beispiel Miroslav Klose oder Antonio Di Natale (beide 38), weiß man nicht mehr so genau, ob sie überhaupt noch mit größtem Ehrgeiz nach einem Verein suchen. Zu haben sind sie jedenfalls. Das sind Europas Topspieler ohne Vertrag:

Miroslav Klose (38)

Miroslav Klose bei seinem Abschied aus Rom. dpa

Deutscher Meister, Pokalsieger in Deutschland und Italien, Weltmeister, DFB-Ikone: Miroslav Klose ist eine Kultfigur, nicht nur in Deutschland. Der 38-Jährige schoss in der Bundesliga 187, in der Serie A 176 Tore. Der gebürtige Pole äußerte sich zuletzt im Juli zu seiner Zukunft:

„Ich habe viele gute Sachen, die ich machen kann. Viele Türen sind offen, viele Vereine haben angefragt“, sagte Klose. Er müsse nun eine Entscheidung über seine Karriere fällen. „Ich mach jetzt erstmal Urlaub und dann muss ich entscheiden. Ich gebe mir keinen Zeitdruck.“

Ein Transfer in die Bundesliga wird wohl nicht zustande kommen: „Da war ich schon mal.“

Nicklas Bendtner (28)

Nicklas Bendtner nahm in Wolfsburg öfters auf der Ersatzbank platz. dpa

Anders als bei Miroslav Klose scheitert es bei Nicklas Bendtner nicht am Alter. Der Däne ist erst 28 Jahre alt und somit im besten Fußballer-Alter. Der Skandal-Profi, der schon beim FC Arsenal unter Vertrag stand, erlaubte sich auch in Wolfsburg einige Fauxpas und warb mit seinen sportlichen Leistungen bei VfL-Manager Klaus Allofs nicht gerade für eine Verlängerung seines Vertrags. Nun hat der Däne keinen Klub, der Stürmer mit dem Spitznamen „Lord“ kämpft mit 28 Jahren um seine Karriere. Die heißeste Spur führt zum englischen Zweitligisten Queens Park Rangers. Andere Gerüchte gibt es nicht. Anscheinend will niemand Bendtner haben.

Kevin Kuranyi (34)

Projekt Rückkehr gescheitert: Kevin Kuranyi kam im Sommer 2015 aus Russland in die Bundesliga zurück. Der Ex-Schalker spielte eine Saison bei der TSG 1899 Hoffenheim und sammelte nur wenige Spielminuten. dpa

Als Kevin Kuranyi im Juli 2010 für zwölf Millionen Euro vom FC Schalke 04 zu Dinamo Moskau wechselte, schien seine Zukunft schon gesichert. Ganz offen sagte der in Rio geborene ehemalige deutsche Nationalspieler, dass er einem so hohen Gehalt nicht widerstehen konnte. Nach fünf Jahren Moskau wechselte Kuranyi im Sommer 2015 zur TSG nach Hoffenheim. Comeback in die Bundesliga, so hieß es. Doch statt zu glänzen, saß Kuranyi unter Trainer Julian Nagelsmann die meiste Zeit auf der Bank und wurde gelegentlich eingewechselt.

Einen neuen Vertrag hat er nicht bekommen, der Stürmer ist vereinslos. Seine Karriere will Kuranyi aber nicht beenden: „Das war es noch nicht. Mit so einer Saison will ich meine Karriere nicht beenden.“

Mathieu Flamini (32)

Da staunt selbst Mesut Özil nicht schlecht: Mathieu Flamini (l.) ist bereits mehrfacher Milliardär. dpa

Er dürfte wohl der Spieler von allen Vereinslosen sein, der seiner Lage am entspanntesten sieht. Mathieu Flamini, Ex-Arsenal-Mitspieler von Mesut Özil und Per Mertesacker, investierte 2008 in ein Unternehmen, das als Pionier auf dem Gebiet der Biochemie gilt. „Sieben Jahre habe ich es niemandem verraten“, sagt Flamini. Doch nun scheint es sich auszuzahlen: „Wir erobern jetzt einen neuen Markt, der bis zu 28,5 Milliarden Euro wert ist“, so Flamini.

Sportlich lief es in der letzten Saison nicht rund. Nur 73 Einsatzminuten bekam der ehemalige Spieler von Arsenal, der 2013 vom AC Mailand kam. Anzeichen auf ein Engagement bei einem weiteren europäischen Topklub gibt es nicht. Wir sind gespannt.

Sebastian Boenisch (29)

Sebastian Boenisch (r.) feiert mit Hakan Calhanoglu. dpa

Sebastian Boenisch ist erfahren. Der 29-Jährige bestritt schon 124 Bundesligaspiele und spielte sowohl Champions League als auch Europa League. Schalke, Bremen und Leverkusen, seine bisherigen Bundesliga-Stationen, mit Werder holte er 2009 sogar den DFB-Pokal. Der in Polen geborene Außenverteidiger sucht nach einem neuen Verein. Bei seinem bisherigen Arbeitgeber Bayer 04 Leverkusen hat er keine Chance mehr bekommen.

Kommentierte er den Wechsel von Christoph Kramer zu Borussia Mönchengladbach noch mit „hahaha gut so junge - Absprung geschafft“, wird er sich anschließend bei Rudi Völler wohl kaum beliebt gemacht haben. Einen neuen Verein hat er noch nicht. Schon nach seiner Zeit in Bremen war der Ex-Schalker arbeitslos. Leverkusen rettete ihn immerhin aus der Arbeitslosigkeit. Wer wird es nun tun? Wir des jemand tun?

Dimitar Berbatov (35)

Der ehemalige Leverkusener Dimitar Berbatov genoß eine steile Karriere, bevor er in der letzten Saison für ein Jahr in Griechenland bei PAOK Saloniki unterschrieb. dpa

Der ehemalige Leverkusen-Star spielte letzte Saison für den griechischen Klub PAOK Saloniki. Der Ungar stand in Griechenland im Laufe der Saison in der Kritik, weil er angeblich keine Lust mehr gehabt habe für seinen Verein zu spielen und sich deshalb eine Rote Karte abholte. In seinen 14 Spielen für Saloniki traf der Bulgare nur vier mal.

Nun ist der zweimalige Premier League-Gewinner vereinslos. Mit 35 Jahren und seiner Form wird es schwierig, in Europa noch einmal Fuß zu fassen. Wie bei so vielen ehemaligen Premier-League-Spielern liegt ein Wechsel in die US-amerikanische Profiliga MLS nah.

Emmanuel Adebayor (32)

Stets bemüht: Emmanuel Adebayor in seiner Zeit beim englischen Spitzenklub Tottenham Hotspur. dpa

AS Monaco, Arsenal London, Manchester City, Real Madrid, Tottenham Hotspur, Crystal Palace und? Wer wird der nächste Klub von Europas Wandervogel Emmanuel Adebayor? Der 32-jährige Togolese absolvierte 242 Spiele in der Premier League, letztens noch für den Hauptstadtklub Crystal Palace. Ob er in der Premier League bleibt, wird sich zeigen.

Piotr Trochowski (32)

Piotr Trochowski, zuletzt in Augsburg aktiv, bangt um seine Karriere als Fußballer. dpa

Der Ex-Hamburger mit einem geschätzten Marktwert von 500 Tausend Euro ist 32 Jahre alt. Kein Alter, in dem man als Spieler die Schuhe an den Nagel hängt. Seine Chance beim FC Augsburg hat der gebürtige Pole hingegen nicht genutzt. Für ein Jahr wechselte Trochowski letzten Sommer von Sevilla ablösefrei zu Augsburg. Der zentrale Mittelfeldspieler steht nun ohne Verein da.

Am Ende der letzten Saison konnte er keine Werbung in eigener Sache machen. Verletzungen hielten ihn auf. Dennoch will er weitermachen: „Ich habe schon noch Bock weiter zu spielen. Gedanken an ein Karriere-Ende mache ich mir nicht. Dafür habe ich zu viel durchgemacht und mich ein Jahr lang durch die Reha gekämpft.“

Raúl Meireles (33)

Raul Meireles war bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien noch eine tragende Säule im Mittelfeld von Portugal. dpa

Am 19. August postete Raúl Meireles auf Facebook ein Foto von dem Champions League-Gewinn mit seinem Ex-Klub Chelsea 2012 in München. Er scheint in Erinnerungen zu schwelgen. Seine aktuelle Situation bietet sportlich auch eher weniger Spektakuläres. Der Portugiese íst 33 Jahre alt und steht nun vor der Perspektivlosigkeit. Sein letzter Klub Fenerbahce Istanbul verlängerte seinen Vertrag nicht, der Aggressive-Leader spielte in Europa schon für Porto, Liverpool, Chelsea und Fenerbahce. Ob er es noch einmal versucht?

Felipe Santana (30)

Die glohreichste Zeit in seiner Karriere: Die fünf Jahre bei Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp. dpa

Als Santana 2008 von Figueirense FC aus Brasilien zum BvB zu Jürgen Klopp wechselte, war er ein Niemand. Als er Borussia Dortmund in der Saison 2012/13 im Champions League-Viertelfinale gegen den FC Malaga (3:2) in letzter Minute ins Halbfinale schoss, war er der Star. Wirklich durchsetzen konnte er sich jedoch nie in Dortmund. Im Sommer 2013 wechselte er für fünf Millionen Euro zum Revier-Rivalen FC Schalke 04. Viele Fehler im Abwehrverhalten und schwache Trainingsleistungen brachten ihn auf die Bank, sogar auf die Tribüne.

Ein Leihgeschäft mit Olympiakos Piräus kam noch am 1. Januar 2015 zu Stande, ehe er nach kurzer Rückkehr zu den Königsblauen im Winter 2015 ablösefrei zum russischen Klub Kuban Krasnodar wechselte. Seit Sommer ist Santana wieder zu haben. Bis jetzt wollte aber niemand.

Antonio Di Natale (38)

Antonio Di Natale wie man ihn kennt: Jubelnd. dpa

Nachdem wir die Serie mit Miroslav Klose angefangen haben, beenden wir sie auch mit einem weiteren erfahrenen Mann des Fußballgeschäfts. Antonio Di Natale, Ikone in Italien, beendet nach 11 Jahren seine Zeit beim italienischen Erstligisten Udinese Calcio. Nicht ausgeschlossen sei, dass Di Natale seine Karriere im Ausland fortsetze. Zahlreiche Angebote seien beim Vize-Europameister von 2012 eingereicht worden.