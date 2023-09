Köln -Jeder mag eine gute Detektivgeschichte, ein „Wer war der Täter?“, bei dem der Ermittler aus vielen kleinen Hinweisen einen großen Pfeil puzzelt, der unmissverständlich auf einen Schuldigen weist. Das Individuum am Anfang der Kausalkette.

Das beliebteste Whodunit? des Feuilletons lautet derzeit „Wer ist Elena Ferrante?“, der Dauerbrenner „Wer verbirgt sich hinter Shakespeare?“ geht immer. Aber vergessen wir nicht die weiterhin ungeklärte Existenz des beliebten Street-Art-Künstlers Banksy.

Robert Del Naja als Kopf eines ganzen Kollektivs von Banksys

Den glaubt nun der Schotte Craig Williams enttarnt zu haben. Und der Journalist kann mit mehr als nur irgendeinem Namen aufwarten. Er vermutet Robert Del Naja als Kopf eines ganzen Kollektivs von Banksys. Del Naja hat seine künstlerische Laufbahn ebenfalls als Graffiti-Künstler in Bristol begonnen, bekannt ist er jedoch als Kopf der fantastischen Trip-Hop-Gruppe Massive Attack. Die bildet, versucht Williams akribisch nachzuweisen, eine Art Personalunion mit dem weltberühmten Sprüher. Treten Massive Attack in einer Stadt auf, finde sich dort bald ein neues Banksy-Werk.

Dass Del Naja und Banksy einander kennen, ist unbestritten: Del Naja tritt in Banksys „Exit Through the Gift Shop“-Film auf, häufig hat sich Banksy auf Del Naja als künstlerisches Vorbild berufen. Warum also sollte er nicht ab und an in der Entourage der Band mitreisen? Als alter Kumpel aus Bristol. Das wäre freilich wenig aufsehenerregend. Ein Pseudonym macht eben noch lange kein kriminelles Superhirn, und Kunst – bei aller Liebe zu Detektivgeschichten – funktioniert nicht nach dem Verursacherprinzip.