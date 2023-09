Kindelbrück -Um sich die Kosten für einen Schlüsseldienst zu sparen, hat eine Frau in Kindelbrück (Thüringen) die Feuerwehr alarmiert. Allerdings ging die Rechnung nicht auf. Die 24-Jährige gab nach Polizeiangaben vom Mittwoch an, in ihrer Wohnung sei ein Wasserrohr gebrochen.



Vorgetäuschter Rohrbruch

Sie habe sich versehentlich aus der Wohnung ausgesperrt und befürchte, dass unkontrolliert Wasser auslaufe. Nachdem die Feuerwehrleute die Tür am Dienstag geöffnet hatten, gab die Frau zu, den Rohrbruch nur vorgetäuscht zu haben, um in ihre Wohnung zu kommen.

Statt für einen Schlüsseldienst muss sie nun für den Feuerwehreinsatz zahlen und erhält eine Anzeige unter anderem wegen Missbrauchs von Notrufen. (dpa)