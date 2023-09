Hausen -Tragischer Unfall in Bayern: Ein Autofahrer ist in Hausen (Unterallgäu) am frühen Donnerstagmorgen auf der B16 von einer Zaunlatte aufgespießt worden. Er war offenbar sofort tot.

Nach einem missglückten Überholmanöver kam der mit vier Männern besetzte VW von der Fahrbahn ab. Der Fahrer musste in den Graben ausweichen. Dort kollidierte der Pkw mit einem Bretterzaun, wie lokale Medien berichten.

Der beschädigte Pkw steht im Graben. dpa

Heftiger Aufprall

Der Aufprall war dabei so heftig, dass eines der hochgeschleuderten Zaunlatte die Windschutzscheibe durchbohrte. Das Holzstück traf den Fahrer und tötete ihn wohl sofort. Seine drei Beifahrer blieben unverletzt.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren:

Die B16 war für mehrere Stunden gesperrt. (mbr)