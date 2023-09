München -Besonders eilig hatte es wohl ein 40-Jähriger in München: Ausgerechnet mit seinem sechsjährigen Sohn als Sozius bretterte der Motorradfahrer innerorts mit 96 Kilometern pro Stunde an einer Schule vorbei. Erlaubt ist hier nur Tempo 50, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.



Der 40-Jährige habe mit seiner riskanten Fahrweise aber niemanden gefährdet, sagte ein Sprecher. Trotzdem muss der Vater mit Punkten in Flensburg, einem Fahrverbot, einem hohen Bußgeld und einer Anzeige rechnen. (dpa)