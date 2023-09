Hephzibah -Heutzutage müssen Eltern andauernd irgendwelche Einverständniserklärungen unterschreiben. Doch wofür diese Schule in der US-Kleinstadt Hephzibah jüngst die Zustimmung der Eltern angefragt hat, ist wirklich erschreckend: Sie bittet um Erlaubnis, die Kinder bei wiederholtem Fehlverhalten körperlich züchtigen zu dürfen.



Damit hat die Georgia School for Innovation and the Classics (GSIC) einfach die Prügelstrafe wieder eingeführt.



Paddel-Hiebe hinter verschlossenen Türen

Auf dem Papier ist sogar genau definiert, wie die Züchtigung ablaufen soll. Wörtlich heißt es da: „Der Schüler wird in ein Büro gebracht und es werden die Türen geschlossen. Er/sie wird seine/ihre Hände auf die Knie oder ein Möbelstück legen und ihm/ihr wird dann mit einem Holzpaddel auf den Hintern gehauen.“ Nicht mehr als drei Mal solle der Schüler gehauen werden und es müsse ein erwachsener Zeuge anwesend sein. Sogar die genauen Maße des Holzpaddels sind angegeben.



Was wie ein Bericht aus den 20er Jahren klingt, ist doch tatsächlich eine Geschichte aus der heutigen Zeit. Fakt ist: In 19 US-Staaten, vor allem im Süden des Landes, ist es noch legal, dass Kinder von Lehrern gezüchtigt werden. Allerdings wird es selten so offen formuliert.



Manche Eltern finden es gut, viele sind schockiert

„Disziplin wird in unserer Schule groß geschrieben“, sagte Jody Boulineau, der Schulleiter der GSIC, dem Nachrichtenportal WRDW. Das Verhauen sei einfach eine von vielen Disziplinierungsmöglichkeiten an ihrer Schule. Er gehe persönlich davon aus, dass die Züchtigungsmaßnahme nicht wirklich oft umgesetzt werden müsse. „Manchmal reicht schon die Drohung, um abzuschrecken.“

Die Reaktionen auf die Wiedereinführung dieser Strafe sei unter den Eltern der Schule gemischt aufgenommen worden, berichtet der Schulleiter. „Es wird Zeit, das hätte niemals abgeschafft werden sollen!“ hätten manche Eltern gesagt. Andere seien schockiert gewesen: „Oh Gott, ich kann nicht glauben, dass Sie das tun!“



Einige Eltern stimmten der Züchtigung zu

Von denjenigen Eltern, die einen Formzettel zurückgegeben hätten, habe aber ein Drittel der Züchtigung ihrer Kinder zugestimmt. Und das ist kein Einzelfall: Vor kurzem hatten Eltern in North Carolina sogar Protest eingelegt, als der dortige Schuldistrikt die Prügelstrafe abschaffen wollte.

Auch wenn hier in Deutschland Gewalt gegen Kinder im Elternhaus immer noch häufiger vorkommt, ist es schon lange gesetzlich untersagt, Kinder körperlich zu züchtigen. Und dass die eigenen Kinder an der Schule von Lehrkräften verhauen werden, ist hierzulande undenkbar.



Man kann sich vorstellen, was solche schlimmen Methoden mit einem Kind machen. Auch in den USA gibt es Untersuchungen, die beweisen, wie diese öffentliche Züchtigung Kindern schadet. Und wie willkürlich sie ist: In einer Studie der Society for Research in Child Development (2015) wurde festgestellt, dass vor allem schwarze Kinder, Jungen und Kinder mit Behinderung unverhältnismäßig oft körperlich gezüchtigt worden waren. (iwo)