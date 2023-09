Karlsruhe -Im baden-württembergischen Bruchsal ist eine Auseinandersetzung zwischen Dachdeckern, die mit dem Pkw unterwegs waren, und den Männern einer Flüchtlingsgruppe eskaliert. Wie die Polizei in Karlsruhe meldete, waren am Mittwochabend gegen 21 Uhr zwei Asylbewerber vom Rastplatz der Bundesstraße 35 bei Bruchsal-Heidelsheim auf die Straße gelaufen, um die Fahrbahn zu blockieren. Offenbar wollten sie ihren Unmut über die Verlegung in eine andere Unterkunft kundtun. Herannahende Autos mussten bremsen.

Zeugenaussagen zufolge seien die Insassen eines der blockierten Autos ausgestiegen und auf die beiden Männer zugegangen. Diese flüchteten zum Parkplatz und kehrten, mit Kanthölzern bewaffnet und mit Verstärkung von zwei Dutzend Unterstützern, zurück.

Mit Nagelschussgeräten in Richtung Flüchtlinge geschossen

Den Ermittlungen zufolge hat sich das Trio, allesamt Dachdecker, daraufhin ebenfalls bewaffnet. Die Männer öffneten den Kofferraum ihres Firmenwagens und statteten sich mit Eisenstangen und Nagelschussgeräten aus.

Zu handfester Gewalt sei es nicht gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Schüsse aus den Geräten, mit denen Dachlatten befestigt werden, wären auch nicht möglich gewesen. Sie könnten nur ausgelöst werden, wenn das Gerät auf ein Holzstück gedrückt werde.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Beide Lager traten sodann den Rückzug an. Personen kamen nach bisherigem Ermittlungsstand nicht zu Schaden.

Die von Zeugen alarmierte Polizei stellte bei der Flüchtlingsgruppe Holzstöcke sicher und bei den Dachdeckern die eingesetzten Nagelschussgeräte. Weitere Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Bereits am Mittwochnachmittag war es auf dem Gehweg der Gemeinschaftsunterkunft Oberhausen-Rheinhausen zu einer Sitzblockade von 53 Asylbewerbern gekommen. Die Flüchtlinge äußerten auf diese Weise friedlich ihren Unmut über die Verlegung von der inzwischen geschlossenen Unterkunft in Heidelsheim nach Oberhausen-Rheinhausen. (red mit dpa)