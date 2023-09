Hongkong -Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr sind in der Langham Place Shopping Mall in Hongkong 18 Menschen verletzt worden.

Wie das Portal "HongkongFP.com" berichtet, habe eine lange Rolltreppe zwischen der vierten und achten Etage des Einkaufscenters abrupt Richtung und Geschwindigkeit verändert. Viele Menschen fielen völlig überrascht in die Menschen, die sich hinter ihnen befanden und direkt die Treppe hinab.

Kurze Zeit später wurde die Rolltreppe deaktiviert. Rettungskräfte trafen ein, um die betroffenen Personen medizinisch zu versorgen. Eine Person erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Mehrere Personen kamen ins Krankenhaus.

Ein Sprecher des Einkaufscenters sagte, dass die Rolltreppen des Einkaufscenters alle zwei Wochen gewartet werden. Die letzte Wartung sei am vergangenen Donnerstag, also zwei Tage vor dem Vorfall, erfolgt und habe keinerlei Auffälligkeiten gezeigt. Was letztlich die Fehlfunktion der Rolltreppe ausgelöst hat, ist bisher nicht bekannt. (red)