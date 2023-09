Angenehmes Arbeitsklima, übertarifliche Bezahlung, viele Fortbildungen und gute Karrierechancen: Wer seine Angestellten so zufrieden stellt, kann auch eine gute Bewertung erwarten. Und vielleicht wird er sogar zum beliebtesten Manager Deutschlands 2016 gewählt. Die Job-Community Glassdoor präsentiert die zehn besten Chefs des Jahres, bewertet wurden sie von ihren Mitarbeitern:

Alain Caparros von der REWE Group

Harald Krüger von BMW

Mark Weinberger von Ernst & Young

Stefan Sommer von der ZF Friedrichshafen

Dieter Zetsche von Daimler

Volkmar Denner von Robert Bosch

Oliver Bäte von der Allianz

Reinhard Ploss von Infineon Technologies

Bill McDermott von SAP

Rupert Stadler von Audi

Auffällig dabei: Nach Frauen sucht man in der Top Ten vergebens, alle zehn sind Männer. Die Führungskräfte kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen wie der Fertigungsindustrie, aus Versicherungs- oder Handelsfirmen und der Unternehmensberatung. Der beliebteste Manager Deutschlands 2016 ist Alain Caparros, seit 2006 Vorstandsvorsitzender bei der REWE Group in Köln. Lob für ihn gab es zum Beispiel von einem REWE-Trainee: „Das Management macht einen super Job. Die Unternehmenskultur ist angenehm und soll so beibehalten werden.”

Beliebt bei seinen Mitarbeitern: REWE-CEO Alain Caparros. imago/sepp spiegl

Geografisch bildet der Handelskonzern eine Ausnahme, denn acht von zehn Top-Managern sind mit ihrem Unternehmen im Süden Deutschlands beheimatet. „Der Award für Mitarbeiterzufriedenheit zeichnet die Manager aus, die in besonderem Maße die Unterstützung und den Zuspruch ihrer Belegschaft erhalten haben – und das ist keine einfache Aufgabe für einen Chef”, sagt Robert Hohman von Glassdoor.

Die Gewinner des Glassdoor-Awards für Mitarbeiterzufriedenheit wurden mithilfe eines Algorithmus ermittelt. Berücksichtigt wurde die Menge und der Inhalt aller geprüften Bewertungen, die von in Deutschland angestellten Arbeitnehmern zwischen dem 2. Mai 2015 und dem 1. Mai 2016 abgegeben worden sind. Berücksichtigt wurden Unternehmen mit jeweils mindestens 20 Bewertungen des Geschäftsführers und der Führungsebene.