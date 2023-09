Der Urlaub steht an - doch was soll man mit Katze oder Hund machen? Die Unterbringung sollten Halter mit genug Vorlauf planen. Ein Überblick über die Möglichkeiten:

Mitnehmen

Hunde fahren am liebsten mit in den Urlaub und bleiben bei ihrem Herrchen. Dieses sollte dann die Reise aber möglichst hundefreundlich planen, sagt Ursula Bauer von der Aktion Tier. Beispielsweise lange Flugreisen sind sehr stressig für die Tiere, wie Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund erklärt. Katzen lieben ihr Zuhause und werden am besten nur mitgenommen, wenn es beispielsweise in ein Ferienhaus geht, das das Tier schon gut kennt.

Daheim lassen

Wenn irgendwie möglich, sollten Katzen, Nager, Vögel und Exoten in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Idealerweise kümmert sich ein Bekannter oder Freund um das Tier. Der sollte aber zuverlässig sein und mindestens einmal am Tag nach dem Tier sehen, sagt Bauer. „Wichtig ist, dass er frisches Wasser und Futter bringt und dass man vielleicht auch ab und zu telefoniert.“

Schmitz ergänzt, dass vor allem Katzen dann auch gern gestreichelt werden wollen und ein bisschen spielen möchten. Beispielsweise für Katzen gibt es laut Bauer auch eine mobile Katzenbetreuung - dann kommt jemand ein- oder zweimal täglich und versorgt die Katze.

Urlaubspflegebetreuungsplätze

Beispielsweise über Tierschutzvereine kann man sich einen privaten Betreuer fürs Haustier suchen. „Das birgt aber Risiken“, sagt Bauer. Beispiel: Der Betreuer hat den Eindruck, mit dem Tier stimmt etwas nicht und lässt beim Tierarzt eine teure Behandlung machen - der Halter ist im Nachhinein nicht damit einverstanden und beide streiten wegen der Kosten.

„Sowas sollte man vorher in einer Art Vertrag vereinbaren“, rät die Expertin. Außerdem sollten Hunde unbedingt eine Haftpflichtversicherung haben. Der Betreuer kommt außerdem idealerweise schon vor dem Urlaub zu einem Kennenlernen vorbei und bekommt in Ruhe alles gezeigt.

Tierpension

Wer sein Tier während des Urlaubs in eine Pension geben will, sollte das frühzeitig planen. „Wichtig ist, sich das genau anzuschauen, ob die Tiere dort auch genug bewegt und betreut werden“, sagt Schmitz. Wer unsicher ist, fragt vielleicht seinen Tierarzt oder den örtlichen Tierschutzverein, ob sie eine Pension empfehlen können. „Wichtig ist, nach den Voraussetzungen zu fragen“, sagt Bauer. Das können beispielsweise Impfungen sein, die vor allem Hauskatzen manchmal nicht haben. Auch deshalb müssen Halter sich frühzeitig um einen Platz in der Tierpension kümmern.

Außerdem schreibt man am besten einen Zettel mit dem Tierarzt, der das Tier behandelt und einer Nummer für Notfälle unter der der Halter auch im Urlaub zu erreichen ist. Gut ist auch, das gewohnte Futter mitzugeben - viele Tiere reagieren sehr empfindlich auf einen Futterwechsel, Katzen verweigern das Fressen mitunter sogar. Auch Eigenschaften wie: Die Katze verträgt sich überhaupt nicht mit Hunden, sollten hinterlassen werden.

