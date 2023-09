Köln -In der MLS hat Kei Kamara von den New England Revolution für einen kleinen Skandal gesorgt. Nachdem der 32-jährige Stürmer im Spiel gegen Montreal Impact das 3:0 erzielte, setzte er zu einem obszönen Tanz-Jubel an.

Nach dem Vorbild von NFL-Superstar Antonio Brown zelebrierte Kamara sein zwölftes Saisontor mit dem Trend-Tanz „Twerken“. Nur leider gefiel das dem Schiedsrichter nicht, der den Stürmer mit einer Gelben Karte verwarnte.

Übrigens wurde der Antonio Brown für seinen „Jubel-Twerken“ seinerzeit von der NFL mit einer Geldstrafe von 4.500 Euro belegt. Ob Kamara von der MLS noch nachträglich bestraft wird, steht bislang nicht fest. (mbr)