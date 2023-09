Berlin -Tschüss Gammel-Platten! Die Hochhaus-Ruinen von Hohenschönhausen kommen endlich weg. Die einstigen Unterkünfte für DDR-Gastarbeiter sollen zu schmucken Wohnquartieren aufpoliert werden.

Die Fensterscheiben sind zerschlagen. Fassaden bröckeln. Zwischen den neun Wohnblöcken wuchert das Unkraut. Seit Jahrzehnten verkommen die Plattenbauten an der Gehrenseestraße, Wartenberger- und Wollenberger Straße.

Zu DDR-Zeiten waren hier Vietnamesen und Kubaner untergebracht, die unter anderem im Werk für Fernsehelektronik arbeiteten.



Jetzt will das Berliner Immobilien-Unternehmen Accentro die Plattenbauten modernisieren. Es hat gerade die Häuser mit insgesamt 675 Wohnungen erworben.



Schließlich sind Plattenbauten auf dem Markt gefragt wie nie. Und Berlin braucht dringend neue Wohnungen. Dabei stützt sich Accentro auf ein Projektvorhaben, bei dem schon vor Jahren der Bezirk die Gammelplatten erneuern wollte. Doch bisher scheiterten die vorherigen Investoren an dem Plan.



Die Ruinen sind inzwischen zu gefährlichen Spielplätzen für Kinder geworden. 2014 kamen auch vier Obdachlose in den Häusern ums Leben. Sie starben bei Unfällen oder waren in den kalten Gemäuern im Winter erfroren. Die Accentro will dieses Jahr mit der Sanierung der Gammel-Platten beginnen. 2020 sollen alle Häuser fertig sein. Das Unternehmen will die Wohnungen nicht vermieten, sondern verkaufen.