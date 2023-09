Köln -In deutschen Innenstädten darf es grundsätzlich Fahrverbote für Diesel-Autos geben. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am Dienstag entschieden. Das heißt zwar nicht, dass solche Fahrverbote jetzt automatisch kommen, allerdings werden in rund 70 deutschen Kommunen die zulässigen Grenzwerte für die Belastung der Luft mit giftigen Stickoxiden regelmäßig überschritten. Deshalb werden Diesel-Fahrverbote in einigen deutschen Innenstädten immer wahrscheinlicher.

Rund 15 Millionen Diesel-Pkw sind auf deutschen Straßen unterwegs. Einige werden in Zukunft vielleicht nicht mehr immer und überall hin fahren dürfen. Die Betroffenen sind dazu geteilter Meinung. Wir haben einige Reaktionen der Nutzer auf Twitter gesammelt.

Viele zeigen Unverständnis:

..dem #Bundesverwaltungsgericht ist es endlich gelungen, mit dem #Dieselfahrverbot von all dem anderen Mist, der in Deutschland von gewissenlosen Politikern verzapft wird, abzulenken ..Hurraaaahhhh pic.twitter.com/YJKlquTXeK — Isidor Meyer⁉️ (@IsidorMeyer1) February 27, 2018

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Ich habe einen Bulli-Benziner, der über 30 Jahre alt ist und in keine Innenstadt rein darf, und kann aus zahlreichen Praxisrecherchen sagen: Es kontrolliert eh keine Sau. Genau so wird es beim sogenanntem #Dieselfahrverbot sein. (@zen_garten) — Martin Kaul (@martinkaul) February 27, 2018

Manch einer sieht ein Problem bei der Durchsetzbarkeit möglicher Fahrverbote:

Einige Nutzer fordern nun auch Konsequenzen für den Schiffsverkehr:

Dieser Nutzer knüpft ein mögliches Fahrverbot an Bedingungen:

Jeder, der sich über das #Dieselfahrverbot aufregt, darf gerne für eine Stunde am Clevischen Ring in #Köln entlang joggen und sich dabei überlegen, was die Abgase bei den dort wohnenden Kindern anrichten. — Uehmche (@Uehmche) February 27, 2018

Es gibt aber auch Positive Stimmen:

Dann muss ich jetzt wohl von Diesel auf Radler umsteigen.#Dieselfahrverbot — privacywall 🇪🇺 (@privacywall) February 27, 2018

Die meisten Nutzer reagieren vor allem mit Humor:

Jetzt kommen sie, die Fahrverbote!!



Also: in bestimmten Städten.



Auf einigen Straßen.



An manchen Tagen.



Mit Ausnahmen.



Wahrscheinlich.#Diesel #Dieselfahrverbot #Dieselfahrverbote — Bastian Pauly (@BastianPauly) February 27, 2018

Mögliche Fahrverbote können auch Vorteile haben. Vielleicht werden gebrauchte Diesel-Autos jetzt viel günstiger?