Ulm -Das Unternehmen Schapfenmühle hat mehrere Porridge-Produkte zurückgerufen, die bundesweit in verschiedenen Einzelhandelsunternehmen und bei Aldi Nord verkauft werden. Nach einem technischen Defekt in einer Produktionsanlage könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Hartplastiksplitter in einzelnen Packungen befinden, teilte das in Ulm ansässige Unternehmen mit.



Betroffen seien folgende Artikel:



Schapfen Dinkel Porridge Cranberry Kokos, 260 Gramm (Mindesthaltbarkeitsdatum 18.2.2020)

Schapfen Dinkel Porridge Aronia Sauerkirsch, 260 g (MHD: 6.3.2020)

Schapfen Dinkel Porridge Orange Ingwer, 260g (MHD: 17.2.2020 und 30.4.2020)

Schapfen Dinkel Porridge Natur, 260g (17.2.2020 und 30.4.2020), Gletscherkrone Porridge, Sorten Raspberry Pomegranate und Vanilla Honey (MHD: 13.12.2019)

Gletscherkrone Porridge Hafermahlzeit, Sorten Klassisch, Schoko, Apfel-Zimt und Waldbeere (MHD: 15.01.2020)

Kunden können die Packungen im Handel zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet. (dpa)