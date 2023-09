Potsdam -Auf Brandenburgs Straßen und dem Berliner Ring werden noch diese Monat die Riesen-Laster rollen. Diese sind bis zu 25 Meter lang. Kritiker fürchten, dass das Pilotprojekt den Verkehr behindern wird. Zur Teststrecke gehört nämlich auch der südliche Autobahnring, auf dem gerade gebaut wird.



Das Monstrum ist 60 Tonnen schwer und sechs Meter länger als die gewöhnlichen Laster. 44 Tonnen kann der Mega-Lkw transportieren, deutlich mehr als ein gewöhnliches Fahrzeug.



Auf Brandenburgs Autobahnen werden Autofahrer bald diese Riesenlaster überholen können. Das Verkehrsministerium in Brandenburg hat eine Teststrecke beantragt. „Wir rechnen noch in diesem Monat mit der Bestätigung vom Bundesministerium“, so Sprecher Steffen Streu. Die Pilotstrecke geht über die Autobahnen A19/A24 im Norden über die A10, die Dreiecke Havelland, Werder und Potsdam und weiter auf der A10 und A13 bis zur Landesgrenze Sachsen im Süden. Außerdem ist die A10 vom Dreieck Havelland bis zum Kreuz Oranienburg für die Lang-LKW freigegeben.



Der südliche Berliner Ring zwischen Nuthetal und Potsdam, der seit Dienstag ausgebaut wird, gehört auch dazu. Steffen Streu kann die Kritiker nicht verstehen: „Die Lang-Lkw sind ja nicht breiter und können die Baustelle passieren.

