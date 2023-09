Oberursel -Ein 22 Jahre alter Mann ist auf der Autobahn 661 in seinem Auto verbrannt. Nach Angaben der Polizei sah ein vorbeifahrender Zeuge den brennenden Wagen in der Nacht auf Freitag zwischen Bad Homburg und Oberursel an der Mittelleitplanke stehen und alarmierte die Beamten.



Nach ersten Ermittlungen der Polizei soll es sich um einen Selbstmord des Mannes aus Friedrichsdorf gehandelt haben. Die Leiche sollte im Laufe des Tages obduziert werden. (dpa)