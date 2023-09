Mönchengladbach -Nordrhein-Westfalens CDU-Chef Armin Laschet tritt bei der Landtagswahl 2017 als Herausforderer von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) an. Eine Parteiversammlung setzte den Fraktionschef und CDU-Bundesvize am Samstag in Mönchengladbach mit 97,4 Prozent auf Platz 1 der Landesliste.

55-jähriger Laschet bereit für Kampf gegen Rechts-und Linksradikale

Es werde ein harter Wahlkampf, „weil wir von Links- und Rechtsradikalen den Angriff auf die Mitte der Gesellschaft spüren werden“, sagte der 55-Jährige. „Ich bin dazu bereit. Ich will Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden.“ Umfragen sehen CDU und SPD nahezu gleichauf, zuletzt kamen Ende Oktober beide auf 32 Prozent.

Gut fünf Monate vor der Landtagswahl im bevölkerungsreichsten Bundesland gab der mit 132 000 Mitgliedern größte CDU-Landesverband Laschet breite Rückendeckung. Von den 232 Delegierten stimmten 225 mit Ja, 6 mit Nein, es gab eine Enthaltung. Die CDU rechnet - im Gegensatz zu anderen Parteien - Enthaltungen grundsätzlich nicht ins Ergebnis ein.

Laschet wirft Hannelore Teilversagen vor

Nachdem die NRW-CDU bei der Landtagswahl 2012 - damals noch unter Parteichef Norbert Röttgen - auf ein Rekordtief von 26,3 Prozent abgestürzt war, will Laschet die Christdemokraten nun zur stärksten Kraft machen. Regierungschefin Kraft und ihrer rot-grünen Koalition warf er Versagen in zentralen Feldern wie Wirtschafts-, Bildungs- oder Sicherheitspolitik vor. (dpa)