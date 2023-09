Nizza -Nach dem Attentat in Nizza herrscht über das Motiv des Täters weiter Unklarheit. Der vorbestrafte Tunesier litt, nach Angaben seines Vaters, unter Depressionen. Für die Geheimdienste war Mohamed Lahouaiej-Bouhlel ein unbeschriebenes Blatt.

Vorgehen entsprach den Aufrufen islamischer Extremisten

Bei seiner Amokfahrt mit einem Lkw tötete der 31-Jährige mindestens 84 Menschen, unter ihnen drei Deutsche. In Frankreich begann am Samstag eine dreitägige Staatstrauer. Ein Bekennerschreiben gebe es bisher nicht, sagte der Pariser Staatsanwalt François Molins am Freitag. Allerdings entspreche das Vorgehen des Täters den Mordaufrufen islamistischer Terrorgruppen.

Im März war Lahouaiej-Bouhlel nach Darstellung Molins' zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, unter anderem wegen Bedrohung, Diebstahls und Sachbeschädigung. Als Gefährder sei der Täter bislang aber nicht in Erscheinung getreten, sagte Molins. Hinweise auf eine islamistische Gesinnung gab es offenbar nicht. Aufschlüsse über sein Motiv erhoffen sich die Ermittler von zahlreichen Dokumenten, die in seiner Wohnung sichergestellt wurden.

Täter wegen Depressionen in Behandlung

Auch die Ex-Frau des Mannes wurde verhört. Nachbarn beschrieben den Täter als Einzelgänger. Mit Religion habe sein Sohn nichts zu tun gehabt, sagte der Vater des 31-Jährigen am Freitag der Nachrichtenagentur AFP in der Stadt Msaken im Osten Tunesiens. „Er hat nicht gebetet, er hat nicht gefastet, er hat Alkohol und sogar Drogen genommen“, sagte Mohamed Mondher Lahouaiej-Bouhlel.

Sein Sohn habe von 2002 bis 2004 „Probleme“ gehabt, die zu einem „Nervenzusammenbruch“ geführt hätten. Er sei dann „wütend“ geworden, habe geschrien und Sachen kaputt gemacht, berichtete der Vater. Ein Arzt habe ihm Medikamente gegen Depressionen verschrieben. Seine Familie sei „entsetzt“ über die Geschehnisse in Nizza, fügte er hinzu.

Zehn Kinder und Jugendliche unter den Opfern

Lahouaiej-Bouhlel hatte am Donnerstagabend einen weißen Lastwagen angemietet und war damit am späten Abend zum Strandboulevard Promenade des Anglais in Nizza gefahren, wo sich nach Behördenangaben rund 30.000 Menschen versammelt hatten. Kurz nach dem Ende des traditionellen Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag raste plötzlich der Lkw in die Menge. Den Behörden zufolge fuhr der Täter den 19-Tonner zwei Kilometer weit, ehe die Polizei ihn erschoss. Augenzeugen zufolge gab der Tunesier zuvor aus einer Pistole Schüsse auf die Polizisten ab.

Wieder einmal wird Frankreich vom Terror erschüttert. dpa

Mehr als 200 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt, gut 50 von ihnen lebensgefährlich. Unter den Todesopfern waren auch zehn Kinder und Jugendliche sowie mehrere Ausländer. Das Bezirksamt von Berlin-Charlottenburg bestätigte den Tod von zwei deutschen Schülern und einer Lehrerin, die an einer Schulreise nach Nizza teilgenommen hatten. Auch mindestens zwei US-Bürger, eine Schweizerin, eine Russin, eine Armenierin und ein Ukrainer wurden getötet.

Vorwürfe gegen die Sicherheitsmaßnahmen

Weltweit reagierten Politiker entsetzt auf die Tat und erklärten ihre Solidarität mit den Franzosen. Präsident François Hollande rief eine dreitägige Staatstrauer aus, die am Samstag begann. Am Montagmittag soll mit einer landesweiten Schweigeminute der Opfer des Anschlags gedacht werden. Für Samstagmorgen wurde ein Treffen des Nationalen Sicherheitsrats unter dem Vorsitz Hollandes angesetzt. Der Präsident hatte wenige Stunden nach der Tat von einer „terroristischen“ Attacke gesprochen. Premierminister Manuel Valls sagte dem Fernsehsender France 2, der „Terrorist“ stehe „zweifellos auf die eine oder andere Art in Verbindung mit dem radikalen Islamismus“. Valls wies Vorwürfe zurück, die Sicherheitsmaßnahmen während des Feuerwerks in Nizza seien unzureichend gewesen. Es seien „dieselben“ Sicherheitsmaßnahmen gewesen wie beim Karneval und der Fußball-Europameisterschaft, sagte Valls.

Ausnahmezustand wird verlängert

Frankreich wurde bereits mehrfach von Terroranschlägen erschüttert. Die meisten Opfer gab es im vergangenen November, als Mitglieder der Extremistenorganisation Islamischer Staat (IS) in Paris 130 Menschen töteten. Der danach verhängte Ausnahmezustand soll in der kommenden Woche für drei weitere Monate verlängert werden. Nach Angaben der französischen Nachrichtenagentur AFP, konnten nach dem Anschlag 16 Todesopfer bislang nicht identifiziert werden. (afp und dpa)

