Weißer Sandstrand, türkisfarbenes Wasser, eine Hängematte schaukelt zwischen Palmen – Werbebilder für Urlaubsorte sind selten eines: authentisch und ehrlich. Meist sieht man nur die Sonnenseite der Ferienregion; die Schattenseite wird ausgespart. Ein belgischer Künstler, der sich Monk HF nennt, will das nun ändern und hat gleich mehrere Touristenziele gezeichnet wie sie in seinen Augen wirklich sind.

Rio de Janeiro: Rios Sonnenseite, die Copacabana mit Fußball spielenden Kindern und Bikinischönheiten, wird überschattet von einem Mann mit Pistole – der Kriminalität in den Favelas. Monk HF

„Ich habe ein Poster des Schweizer Malers Franz Kraus aus dem Jahr 1936 gefunden“, sagte der belgische Künstler dieser Zeitung. „Ich liebe das Design seiner Werke, also wollte ich Bilder in einem ähnlichen Stil schaffen.“ Allerdings auf seine Art und Weise.

Bangkok: Eine beeindruckende Stadt – aber auch Anlaufstelle für Sextouristen. Monk HF

Pistolen, Plastiktüten und Müll

Auf den ersten Blick sehen die Urlaubsplakate, die er auf seinem Instagram-Account teilt, nicht ungewöhnlich aus. Der Betrachter sieht die Strandschönheit und Fußball spielende Kinder an der Copacabana in Rio, doch sie werden überschattet von einem Mann mit Pistole – als Symbol für die hohe Kriminalität in den Favelas. Vor der Küste der Malediven gleitet nicht nur eine Surferin durch den Indischen Ozean, sondern auch leere Flaschen und Plastiktüten.

Phuket: Den beliebten Urlaubsort zeichnete Monk HF als Tatort pädophiler Sextouristen. Das Bild versah er auf Instagram unter anderem mit den Hashtags #sexualtourism #pedophile #childabuse. Monk HF

Walkadaver, Sextouristen und Flüchtlingsboote

Am Strand der Färöer-Inseln färbt das Blut der Walkadaver den Strand rot und auf Borneo ist vom letzten großen Regenwald nicht mehr sehr viel übrig. In Bangkok und auf Phuket machen Sextouristen die Gegend unsicher.

Borneo: Mehr Steinwüste als Regenwald. Monk HF

Und: Eine Sonnenanbeterin am Strand von Lesbos sieht in der Ferne ein Boot mit Flüchtlingen in Rettungswesten. Manche Flüchtlinge schwimmen schon gen Land: Die Realität kommt immer näher, sie lässt sich auch im vermeintlichen Urlaubsidyll nicht ausblenden.

Lesbos: Die Realität kommt immer näher: Flüchtlinge schwimmen gen Urlaubsidyll. Monk HF

