Ist Glyphosat krebserregend?

Auf diese Frage gibt es verschiedene Antworten. Im März 2015 hatte die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) einen Bericht veröffentlicht, laut dem Glyphosat „wahrscheinlich krebserregend“ beim Menschen ist. Ende des Jahres beurteilte jedoch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Efsa) das Krebsrisiko als unwahrscheinlich, ebenso wie das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Am Montag legte schließlich eine Expertengruppe der UN-Ernährungsorganisation (FAO) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ebenfalls einen Bericht vor, nach dem Glyphosat-Rückstände in Lebensmitteln nicht krebserregend sind.

Wieso widersprechen sich die Studien?

Die Institutionen gehen an das Thema unterschiedlich heran. Bei der Analyse der IARC geht es um das generelle Potenzial des Wirkstoffes Glyphosat, Krebs zu erregen – wobei die Dosis beliebig hoch sein kann. Efsa und BfR jedoch beziehen sich auf das Krebsrisiko durch Rückstände in Lebensmitteln, die in der Regel gering sind. Zudem berücksichtig die Efsa nur Studien, in denen es um Glyphosat in Reinform geht. Die IARC bezog sich auch auf Glyphosat-basierte Mittel, die noch andere möglicherweise krebserregende Stoffe enthalten können.

Warum ist Glyphosat so verbreitet?

Glyphosat ist weltweit das meistverkaufte Herbizid. Mehr als 300 Glyphosat-haltige Mittel sind laut Hersteller-Firmen derzeit in Europa zugelassen. Sie werden vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt, sind aber auch für den heimischen Garten verfügbar, zum Beispiel das Mittel „Roundup“ von Monsanto. Der Einsatz stieg rasant an, nachdem Nutzpflanzen genetisch so verändert wurden, dass sie gegen das Gift immun sind. Solche Pflanzen dürfen in der EU bisher nicht angebaut werden, sind aber zum Beispiel in den USA und Lateinamerika weit verbreitet.

Worüber entscheidet die EU jetzt genau?

Die EU-Zulassung für Glyphosat läuft am 30. Juni aus. Am Mittwoch oder Donnerstag sollen die Vertreter der Mitgliedsstaaten ihre Voten dazu abgeben, ob der Wirkstoff auch künftig eingesetzt werden darf. Die EU-Kommission will sich laut einer Sprecherin an diese Entscheidung halten. Schweden, Italien, Frankreich und die Niederlande sprachen sich bereits vor rund zwei Monaten gegen eine erneute Zulassung aus. Dänemark, Belgien und Bulgarien hatten Bedenken. Für eine Verlängerung müssen mindestens 55 Prozent der Mitgliedsstaaten, die mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, zustimmen.

Wie wird die Bundesregierung bei der EU-Entscheidung abstimmen?

In Berlin gibt es noch „Abstimmungsbedarf“, sagte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) der Nachrichtenagentur epd am Dienstag. Bereits vergangene Woche hatte Umweltministerin Barbara Hendricks per Videobotschaft erklärt, dass die SPD-geführten Ministerien einer Verlängerung der Zulassung nicht zustimmen würden. Es gelte das Vorsorgeprinzip: „Das heißt, solange wir nicht zweifelsfrei wissen, ob Glyphosat für die Gesundheit unbedenklich ist, sollten wir diese Chemikalie auch nicht zulassen.“ Auch der neue UN-Bericht ändere daran nichts, hieß es am Dienstag. Beim Koalitionspartner sorgt das für Unmut. „Es gab längst eine abgestimmte Regierungsposition mit dem Ziel einer Zulassung“, kritisierte Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“. Alle Forderungen des Umweltministeriums seien in den neuen Verordnungsentwurf der EU aufgenommen worden. Sollten sich die Ressorts nicht einig werden, könnte sich Deutschland bei der Abstimmung der EU-Staaten enthalten.

Was sagen Glyphosat-Gegner zu dem UN-Bericht?

Trotz des neuen UN-Berichts, bleibt etwa der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) bei seiner Einschätzung: „Eine Entwarnung für Glyphosat ist angesichts der Risiken absolut verantwortungslos“, sagte die BUND-Pestizidexpertin Heike Moldenhauer am Dienstag. Grenzwerte, wie sie die Efsa vorschlägt, böten nur eine Scheinsicherheit. Denn es gebe keine einzige Untersuchung, welche Folgen die ununterbrochene Aufnahme von Glyphosat in kleinen Mengen habe.