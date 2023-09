Berlin -Der neue Bayer-Chef Werner Baumann geht die Sache forsch an, sogar sehr forsch. In einem der größten Deals der deutschen Wirtschaftsgeschichte kauft er den US-Saatgutspezialisten Monsanto für 66 Milliarden Dollar. Das ist ein hoher Preise. Das heißt, er wettet darauf, dass das Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutzmitteln und Dünger in den nächsten Jahren massiv wachsen und dass Bayer/Monsanto zu den Profiteuren gehören wird.



Vor allem hat er es auf die Verknüpfung von Agrochemie mit Big Data abgesehen. Bauern sollen eben Samen und Unkrautvernichter künftig auch Daten über Wetter und Böden beim Unternehmen kaufen, um die Ernteerträge zu optimieren. Das alles ist plausibel, aber auch sehr mutig/riskant. Denn der Preis für die Übernahme impliziert, dass die Nachfrage nach Sojabohnen, Mais, Weizen und anderem Getreide künftig stärker steigt als in den vergangenen 40 Jahren, als es Zuwächse zwischen einem und zwei Prozent gab. Aber genau solche Deals mit optimistischer Zukunftsperspektive erwarten Anleger von einem Top-Manager.

Üble soziale und ökologische Folgen

Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man Baumann vorbehaltlos applaudieren muss. Der agrochemische Weg ist einer, der üble soziale und ökologische Folgen nach sich ziehen kann. Bauern, die vom Konzern alles aus einer Hand beziehen, könnten in massive Abhängigkeiten geraten. Das gentechnisch veränderte Saatgut plus maßgeschneidertem Unkrautvernichter reduziert überdies die Artenvielfalt und kann Böden dauerhaft auslaugen, die dann mit immer mehr Chemie gepäppelt werden müssen.



Wir brauchen eine breite Debatte darüber, welche Form von Landwirtschaft, wir wollen. Eine Nachfragezuwachs von ein bis zwei Prozent lässt sich auch mit einer ökologischen Landwirtschaft bewältigen, die immer robustere und ertragreichere Getreidesorten ohne Gentechnik züchtet. Nur bringt dieser Weg weniger Renditen für Konzerne, deshalb braucht er eine gezielte staatliche Unterstützung.