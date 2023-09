Palma de Mallorca -Ein Deutscher ist auf Mallorca mit mehreren Messerstichen ermordet worden. Die russische Ehefrau des 67 Jahre alten Mannes sei als Tatverdächtige festgenommen worden, berichteten Medien am Samstag unter Berufung auf die paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil. Die Tat geschah den Angaben zufolge am Freitagnachmittag in der Gemeinde Cala Millor im Osten der spanischen Ferieninsel, wo das Ehepaar seit Jahren lebte.

Die Tat geschah laut Angaben am Freitagnachmittag in der Gemeinde Cala Millor im Osten Mallorcas.

Die Ehefrau war zum Zeitpunkt der Entdeckung der Tat blutverschmiert.

Bei der Entdeckung der Leiche sei die Frau in der Wohnung des Paares mit blutverschmierter Kleidung angetroffen worden, hieß es. Die Behörden vermuten, dass die 46-Jährige ihren Mann nach einem Streit attackiert hat. Die Frau musste zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wurde danach festgenommen und sollte noch am Wochenende dem Richter vorgeführt werden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete, hatte das Paar nach Angaben von Anwohnern eine schwierige Beziehung geführt und sich oft gestritten. Nachbarn hätten behauptet, die Frau sei von ihrem Partner misshandelt worden und stark depressiv gewesen. Laut Polizei hatte die Russin in der Vergangenheit bereits Anzeige wegen häuslicher Gewalt gegen ihren Ehemann erstattet. Aus welcher Region in Deutschland der Mann stammt, war zunächst nicht bekannt.

(dpa)