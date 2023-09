Bangkok -Wegen der Ermordung eines schottischen Millionärs und seiner Ehefrau sind in Thailand drei Einheimische verhaftet worden. Sie gaben nach Polizeiangaben vom Dienstag zu, den 64-Jährigen und seine thailändische Frau (61) in deren Haus umgebracht zu haben. Bei einem der Männer handelt es sich um den Bruder der Thailänderin; er soll die Tat in Auftrag gegeben haben.



Das Paar lebte bereits seit mehreren Jahren in der Provinz Phrae im Norden des südostasiatischen Königreichs. Am vergangenen Donnerstag waren sie eigentlich mit einem Freund in der Stadt Chiang Mai verabredet, erschienen aber nicht. Der Freund meldete sie daraufhin vermisst.



Leichen im Garten vergraben

Im Haus entdeckte die Polizei verschiedene Blutspuren auf dem Boden sowie in einem Badezimmer nahe dem Swimmingpool. Von den Leichen fehlte zunächst jede Spur. Die beiden Toten wurden dann - wenige Stunden nach dem Geständnis - im Garten gefunden, wo man sie vergraben hatte.



Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Nach Angaben eines Polizeisprechers gaben die beiden mutmaßlichen Auftragsmörder zu, das Paar für 50 000 Baht (umgerechnet etwa 1300 Euro) ermordet zu haben. Angeblich erschossen sie den Mann und erschlugen die Frau mit einem Hammer. Zum mutmaßlichen Motiv des Bruders gab es zunächst keine Angaben. (dpa)