Bielefeld -Zwei Geschwister im Alter von sechs und neun Jahren sind am frühen Neujahrsmorgen im ostwestfälischen Spenge aus der zweiten Etage eines Hauses auf die Straße gestürzt - womöglich, nachdem der Vater die beiden Jungen zum Sprung aus dem Fenster drängte. Von Zeugen alarmierte Rettungskräfte fanden die beiden Jungen schwer verletzt vor dem Haus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Die Geschwister wurden in Kliniken gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.



Nach den zunächst rätselhaften Stürzen der beiden Jungen aus dem Fenster der väterlichen Wohnung richtete die Polizei eine Mordkommission ein, die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufnahm. „Die sich zunächst ergebenen Verdachtsmomente gegen den alkoholisierten Vater, seine Söhne zu dem Sprung aus dem Fenster gedrängt zu haben, wurden durch die Ermittlungen bestätigt“, berichteten die Behörden. Die Beamten nahmen den Vater vorläufig fest. Zum Tatvorwurf äußerte sich der 39-Jährige zunächst nicht. (afp)

