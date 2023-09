Gegen den geplanten Bau einer Moschee in Erfurt sollen im Internet erste Anschlagsdrohungen aufgetaucht sein. Ein Youtube-Blogger soll in einem Video mit dem Namen „In Erfurt wird Ganz Sicher keine Moschee gebaut werden“ zu Straftaten aufgerufen haben. Inzwischen ist der Clip jedoch online nicht mehr verfügbar.

Katharina König, Sprecherin für Antifaschismus der Linksfraktion im Thüringer Landtag, und Astrid Rothe-Beinlich, religions- und migrationspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, haben gegen den Youtuber „LukasBlog“ nun eine Strafanzeige gestellt. Der Blogger rufe zu Straftaten (Brandstiftung) auf und beleidige in „volksverhetzender Art und Weise Angehörige muslimischer Religionsgemeinschaften im Allgemeinen und der Erfurter Ahmadiyya-Gemeinde im konkreten Fall“, schreiben die beiden Politiker in der Anzeige, die am Donnerstag der Staatsanwaltschaft Erfurt zugeleitet wurde.

„Öl und ein bisschen Benzin“

„Nehmt euch Öl und bisschen Benzin, geht da auf die Baustelle in der Nacht und brennt sie ab. Und wenn die Schweine wieder beginnen sie zu bauen, dann brennt sie aufs Neue ab. Wir brennen dieses Dreckshaus ab“, heißt es beispielsweise in dem Video. Von „scheiß Gesänge um frühs um sechs, um fünf von diesen Hurensöhnen“, ist die Rede. Die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde werden außerdem als „Kanakenschweine“ bezeichnet.

„Wir bitten in den sechs aufgelisteten Fällen zudem zu prüfen, ob eine Volksverhetzung nach §130 StGB vorliegt bzw. entsprechende Ermittlungen aufzunehmen und erstatten hiermit Anzeige gegen den Youtube-Blogger ‚LukasBlog‘“, schreiben König und Rothe-Beinlich der Anzeige.

700 Menschen folgen AfD-Aufruf

Am Mittwochabend demonstrierten rund 700 Menschen in Erfurt gegen den geplanten Bau einer Moschee für die Ahmadiyya-Gemeinschaft. Dazu hatte die Alternative für Deutschland (AfD) aufgerufen, die den Bau verhindern will. Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke warb bei Facebook für die Kundgebung auf dem Marktplatz in Erfurt.

„Scheinbar animieren Höckes fremdenfeindliche Reden vom Erfurt, das schön deutsch bleiben soll, und einem Islam, der aus Deutschland verabschiedet werden müsse, auch dazu, dass sich andere für Hassattacken und zum Aufruf schwerer Gewaltverbrechen legitimiert fühlen. Dieser Entwicklung gilt es einen Riegel vorzuschieben“, sagte Rothe-Beinlich.

Nach eigenen Angaben stellt die Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) in Deutschland mit 35.000 Mitgliedern die größte Gemeinde unter den organisierten Muslimen dar. In Deutschland existieren 39 Ahmadiyya-Moscheen mit Minarett und Kuppeln. Wegen der zeitgemäßen Interpretation des Islams werden die Glaubensanhänger in vielen islamischen Ländern bekämpft.