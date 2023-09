Moskau -Außenminister Sigmar Gabriel besucht Präsident Wladimir Putin im Kreml und warnt vor einem Rückfall in den Kalten Krieg. Er plädiert für eine Rückkehr zur Abrüstung zwischen Russland und der Nato. In einem Interview der russischen Nachrichtenagentur Interfax verteidigte er zwar die Nato-Truppenstationierungen in Polen und im Baltikum als Reaktion auf die militärische Übermacht Russlands in der Region. Der SPD-Chef fügte aber hinzu: „Noch wichtiger wäre es, Schritt für Schritt wieder zu Abrüstungsmaßnahmen zu kommen.“

Geplant ist am Donnerstag ein Treffen mit Außenminister Sergej Lawrow und wahrscheinlich auch mit Präsident Wladimir Putin.

Stockende Friedensprozess ist Hauptthema

Hauptthema des Antrittsbesuchs wird der stockende Friedensprozess im umkämpften Osten der Ukraine sein. In dem Konflikt zwischen pro-russischen Separatisten und Regierungstruppen sind Deutschland und Frankreich Vermittler. Seit Monaten kommt die Umsetzung des zwei Jahre alten Friedensabkommens von Minsk aber nicht voran.

Jetzt gibt es Überlegungen, die USA stärker einzubinden. Auch das dürfte Thema in Moskau sein. Bei einem Kurzbesuch am Mittwoch in Warschau betonte Gabriel, dass es in der Ukraine um „Frieden in der Mitte Europas“ gehe. Was derzeit dort passiere, sei „eine schwere menschliche Katastrophe“.

Schritt in kalten Krieg verhindern

„Einen Rückfall in die Zeiten des Kalten Krieges müssen wir um jeden Preis verhindern“, sagte Gabriel. Die Nato hatte die Treffen mit Russland mehr als zwei Jahre lang ausgesetzt, nachdem Russland 2014 die ukrainische Halbinsel Krim annektiert hatte. Jetzt finden sie wieder unregelmäßig statt. (dpa)

