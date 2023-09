New York -US-Popstar Beyoncé ist zur Verleihung der MTV Video Music Awards in Begleitung von vier Müttern getöteter Afroamerikaner erschienen. Die Sängerin betrat den roten Teppich der Preisverleihung in New York am Sonntagabend (Ortszeit) gemeinsam mit den Müttern von Michael Brown, Eric Garner, Oscar Grant und Trayvon Martin. Sie alle waren unter umstrittenen Umständen getötet worden, vor allem durch Polizeigewalt.

Drei der vier Mütter sind auch in Beyoncés Film „Lemonade“ zu sehen, zu dem es auch ein gleichnamiges Album gibt. Die US-Künstlerin ist bei den MTV Video Music Awards in elf Kategorien nominiert, darunter in der Königskategorie bestes Video des Jahres für „Formation“. In dem Video sind an einer Stelle Polizisten zu sehen, die die Hände heben, so als würden sie festgenommen. Zudem steht an einer Wand „Stop Shooting US“.

Die Preisverleihung begann am Abend mit einem Auftritt der Sängerin Rihanna, die einen Mix ihrer bekanntesten Hits präsentierte. Statt in Los Angeles werden die Awards diesmal in New Yorks Madison Square Garden verliehen. Die Sieger werden Online von den Fans bestimmt. (AFP)