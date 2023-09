Mülheim -Bei einer Auseinandersetzung von drei Hunden soll einer der Halter ein Tier mit einem Messer tödlich verletzt haben. Zwei Hunde einer 54 Jahre alten Frau rissen sich bei dem Vorfall am Donnerstag von ihr los und griffen den Hund des 60 Jahre alten Halters an, wie die Polizei am Freitag mitteilte.



Der Mann soll dann ein Messer gezogen und versucht haben, die kämpfenden Tiere zu trennen. Dabei soll er die beiden Hunde der 54-Jährigen verletzt haben. Eines der Tiere starb vor Ort. Zudem sprühte der 60-Jährige nach Angaben des Berichts mit Pfefferspray und verletzte dadurch auch die Frau.



Laut WAZ soll der andere Hund der Frau, ein Neufundländer, aktuell noch schwer verletzt beim Tierarzt liegen. Der mutmaßliche Täter soll der unmittelbare Nachbar der 54-Jährigen sein. (dpa)