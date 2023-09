Das DFB-Team ist im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Gastgeber Frankreich ausgeschieden - dennoch hat der Weltmeister insgesamt eine gute Leistung gezeigt. Hier sind alle Spielerbewertungen in unserer Turnierbilanz:

Manuel Neuer

Zeigte beinahe über das gesamte Turnier hinweg, dass er der beste Torwart der Welt ist. Aus dem Spiel heraus bis zum Halbfinale unüberwindbar, wenn überhaupt, dann vom Punkt. Parierte zwei Schüsse im Elfmeterschießen gegen Italien. Klarer Fehler beim 2:0 der Franzosen. Wegfausten statt aus der Luft fischen wäre die bessere Abwehr gewesen.

Jérôme Boateng

Der Fels in der Brandung: Unvergesslich, wie er gegen die Ukraine den Ball von der Linie kratzte und rücklings in die Maschen flog. Kaum zu überwinden im Zweikampf, gut im Passspiel. Erzielte gegen die Slowakei sein erstes Länderspieltor, verursachte gegen Italien mit einem ungewöhnlich plumpen Handspiel den Elfmeter, der die Italiener zurück ins Spiel brachte. Musste gegen Frankreich verletzt raus – als er fehlte, wurde sein Wert erst recht deutlich.

Jonas Hector

Der Kölner spielte auf der linken Seite ein solides Turnier. Laufstark und engagiert, jedoch so gut wie ohne Impulse im Spiel nach vorne. Seine Flanken – wenn er denn flankte – fanden keinen Abnehmer. Fungierte meist als Anspielstation, wenn das Spiel breit gemacht wurde. Verursachte ohne Not den Eckball, der in der Folge zum Elfmeter und zum 1:0 für Frankreich im Halbfinale führte. Bestes Spiel gegen Italien: Bereitete das 1:0 vor und schoss das Team mit seinem Elfmeter ins Halbfinale.

Mats Hummels

Kam erst im zweiten Spiel des Turniers zum Einsatz. Fand schnell in seine Rolle und leistete als Innenverteidiger die von ihm gewohnte gute Abwehrarbeit. Zweikampfstark und grandios im Passspiel. Gegen Frankreich Gelb-gesperrt und damit handlungsunfähig. Der Boateng-Faktor: Auf dem ganz hohen Niveau nicht zu ersetzen.

Benedikt Höwedes

Verhinderte mit einer spektakulären Grätsche gegen den Franzosen Giroud im Halbfinale zunächst den Rückstand. In seinen Partien als Innenverteidiger so sicher, wie ein Höwedes als Innenverteidiger sein kann. Als Not-Außenverteidiger wacklig und mit wenig Beitrag für das Offensivspiel.

Shokdran Mustafi

Zwei Auftritte im Turnier: Zum einen sein Kopfballtreffer zum 1:0 im ersten Spiel der Deutschen gegen die Ukraine. Zum anderen eingewechselt für Boateng gegen Frankreich. Überfordert in der Mitte, wurde vor dem 2:0 von Paul Pogba vorgeführt und konnte dessen Flanke folglich nicht verhindern.

Emre Can

Spielte bei der Europameisterschaft erst im Halbfinale gegen Frankreich, dann 67 Minuten, beging ein Foul und sah dafür direkt Gelb. Warf sich rein und belebte die Offensive ganz ordentlich.

Julian Draxler

Entschied das Spiel gegen die Slowakei: Beschäftigte die Abwehr mit schnellen Dribblings und scharfen Hereingaben. Bereitete einen Treffer vor und krönte die Partie mit einem akrobatischen Schuss aus kurzer Distanz. Blieb bei seinen anderen Einsätzen allerdings blass und unauffällig.

Sami Khedira

Sortierte das Mittelfeld, stopfte Lücken und versorgte seine Mitspieler mit vielen Pässen. Zu Beginn des Turniers auch häufiger als sonst in der Offensive aktiv. Durch eine Muskelverletzung im Oberschenkel war die Partie gegen Italien und auch der Rest des Turniers für Khedira gelaufen.

Joshua Kimmich

Die Überraschung in der DFB-Elf: Starkes Debüt gegen Nordirland auf der rechten Seite – leichtfüßig, unbedarft, zweikampfstark. Verwandelte im Elfmeterschießen gegen Italien souverän. Blieb bis zuletzt fleißig und frech mit guten Distanzschüssen. Aber: Hauptbestandteil der Fehlerkette, die im Halbfinale zum 2:0 für Frankreich führte.

Toni Kroos

Stand in allen Spielen des deutschen Teams auf dem Rasen. Der Dirigent im Mittelfeld spielte insgesamt 650 Pässe (die irgendjemand offensichtlich gezählt hat) – von denen nur rund 50 nicht beim Mitspieler ankamen. Tolle Quote. Gegen Italien und Frankreich weniger auffällig als sonst, weil er oder seine Anspielstationen zugestellt wurden.

Thomas Müller

Die Enttäuschung des Turniers: Gab in sechs Spielen insgesamt 14 Schüsse in Richtung Tor ab, keiner landete im Netz. Agierte über weite Strecken fleißig, aber ohne das Müller’sche Glück. In der Offensive häufig extrem untypisch, weil vorhersehbar. Fand seine Form im gesamten Wettbewerb nicht.

Mesut Özil

Gegen Italien gelang ihm ein wichtiges Tor, im Elfmeterschießen vergab er. Verstand sich als mannschaftsdienlicher Passspieler ohne Spektakel, gewann Zweikämpfe, suchte hier und da Dribblings.

Lukas Podolski

Durfte gegen die Slowakei 18 Minuten spielen und wurde bei jedem Ballkontakt von deutschen Fans frenetisch gefeiert. Man weiß nicht genau, warum. Spielte in den Planungen des Bundestrainers offensichtlich keine Rolle. Seine Nominierung bleibt daher ein Rätsel.

André Schürrle

Kam in den drei Gruppenspielen als Einwechselspieler zum Einsatz, blieb dabei aber unauffällig.

Bastian Schweinsteiger

Begann das Turnier furios mit einem 50-Meter-Sprint und anschließendem Dropkick-Treffer. Wurde im Verlauf des Wettbewerbs deutscher EM-Rekordspieler, lenkte, dirigierte und kämpfte – wenn auch nicht mehr so flink wie in den Jahren zuvor. Verursachte trotz aller Erfahrung gegen Frankreich durch ein Handspiel einen Elfmeter, der zum 1:0 und damit zum Anfang vom Ende führte.

Mario Gomez

Der Mann, der dem deutschen Ballbesitzspiel ein Ziel gab. War sehr fleißig, traf im Turnier zweimal und leitete gegen Italien sehenswert das 1:0 ein. Anschließend war die EM aufgrund eines Muskelfaserrisses für ihn beendet. Und das deutsche Spiel wusste nicht mehr, wohin mit dem Ball.

Mario Götze

Suchte ähnlich wie Müller nach seiner Form. Spielte unauffällig, wirkungslos, uninspiriert, und vergab die Chancen, die er hatte.

Leroy Sané

Elf-Minuten-Einsatz im Halbfinale – verfehlte knapp eine Flanke zum möglichen 1:2.

Ohne Einsatz

Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, Julian Weigl.

