Köln -Am Samstag geht die 53. Bundesliga-Saison zu Ende. Während der vergangenen 33. Spieltage hat der ein oder andere Profi den ein oder anderen Kommentar im Gespräch mit den Medien rausgehauen. Wir haben die besten Sprüche gesammelt.

Thomas Müller schaut gerne zu

„Es macht Spaß, uns zuzuschauen, auch wenn ich selbst nicht zugeschaut habe.“ (Der zweifache Torschütze Thomas Müller zum 5:0-Sieg des FC Bayern München im Eröffnungsspiel der 53. Bundesliga-Saison gegen den Hamburger SV)

Das Experiment Zorniger

„Das ist nichts, was wir im Labor ausprobieren.“ (Ex-VfB-Stuttgart-Trainer Alexander Zorniger verteidigte nach dem 1:4 gegen Eintracht Frankfurt sein offensives Spielkonzept)

Kießling vs. Presse

„Wir sind alle nur Menschen. Du schreibst auch manchmal Scheiße.“

(Leverkusens Angreifer Stefan Kießling auf die Frage eines Journalisten zu den Gründen für das 0:1 gegen Darmstadt)

Kind prophezeit das Ende

„Jetzt sind wir Tabellenletzter, ein Platz, der den Leistungen entspricht. Abstieg ist nicht möglich.“ (Clubchef Martin Kind nach dem 1:3 von Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart)

Beste Sprüche Teil 2

Sammer drückt ein Auge zu

„Lewy hat eine kleine Krise. Er hat nur zwei Tore gemacht. Aber wir drücken mal ein Auge zu.“ (Bayern Münchens Sportvorstand Matthias Sammer nach dem 3:0 in Mainz über den Doppelpack von Robert Lewandowski, der im Spiel zuvor gegen Wolfsburg fünfmal getroffen hatte)

Endzeitstimmung im Kraichgau

„Wir müssen uns zusammensetzen und uns wahrscheinlich auf die Fresse hauen. [...] Das ist kein Bundesliganiveau.“ (Hoffenheims maßlos enttäuschter Eugen Polanski bei „Sky“ nach der 2:4-Niederlage seiner Mannschaft beim VfL Wolfsburg)

Die Lücken-Bayern

„Es ist egal, ob man mit Vierer-, Fünfer- oder Sechserkette spielt. Die Bayern finden immer ihre Lücken.“ (Kölns Torhüter Timo Horn nach dem 0:4 beim FC Bayern)

Schubert macht Schwarzarbeit

„Wir sind alle Interimstrainer, ich habe nur keinen Vertrag.“ (Borussia Mönchengladbachs André Schubert auf die Frage, ob er sich auch nach dem sechsten Ligasieg noch als Interimscoach fühle)

Und immer wieder der Bus

„Die haben versucht, ihren Bus vor dem eigenen Sechzehner zu parken.“ (Bayern-Profi Thomas Müller über die defensive Taktik von Gastgeber Schalke 04 beim 3:1-Sieg der Bayern im damaligen Topspiel)

Wenn der FC Bayern verliert

„Die Niederlage tut nicht gut, aber sie zeigt, dass unsere Mannschaft von diesem Planeten ist und menschlich agiert.“ (Bayerns Matthias Sammer nach dem 1:3 der Münchner in Mönchengladbach)

Beste Sprüche Teil 3

Geschäftsführer Jörg Schmadtke dpa

Schmadtke und die Eierköppe

„Ich habe den Schiedsrichter Eierkopp genannt. Im Rheinland, wo ich herkomme, ist das keine Beleidigung.“ (Kölns Manager Jörg Schmadtke über Schiedsrichter Guido Winkmann, der ihn beim 1:1 in Bremen auf die Tribüne verbannt hatte)

Geldnot auf Schalke

„Sie glauben es nicht, aber wir haben tatsächlich ein Festgeldkonto.“ (Sportvorstand Horst Heldt auf die Frage, wie der verschuldete FC Schalke 04 die damals geplanten Wintertransfers finanzieren wolle)

Kießling wechselt auf Tartan

„Er lässt das Bein stehen und ich komme nicht durch. Soll ich rüberspringen? Ich bin doch kein Hürdenläufer.“ (Bayer Leverkusens Stürmer Stefan Kießling zu dem an ihm verursachten Elfmeter beim 3:0 gegen Hannover 96)

Verzweifelter Schaaf

„Es hilft nichts, wenn sie nachts noch zusammen schlafen.“ (Der damalige Hannover-Trainer Thomas Schaaf auf die Frage, ob ein Kurz-Trainingslager helfen könnte)

Subotics Gefühlswelt

„Ich hatte Schmetterlinge im Bauch. Es war, wie in eine alte Wohnung zurückzukehren. Man kennt alles und fühlt sich wohl.“ (Der davor nur als Reservist eingesetzte Dortmunder Abwehrspieler Neven Subotic über sein erstes Saisonspiel vor heimischer Kulisse; Dortmund gewann 1:0 gegen Hannover)

Schlechter Derbyverlierer

„Das kleine gallische Dorf Gladbach hat heute gewonnen.“ (Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl nach dem 1:0-Derbysieg gegen den 1. FC Köln)

Beste Sprüche Teil 4

Claudio Pizarro dpa

Pizarro hat es noch immer drauf

„Ganz einfach: zack, zack, zack.“ (Der dreifache Bremer Torschütze Claudio Pizarro nach dem 4:1 bei Bayer Leverkusen auf die Frage, wie er das gemacht habe)

Mou zur Eintracht

„José Mourinho ist frei. Vielleicht schaffen wir es mit dem.“ (Abwehrspieler Marco Russ zur damaligen Trainerdiskussion bei Eintracht Frankfurt nach dem 1:1 gegen Ingolstadt)

Ein Schwein für Dardai

„Mein Papa und mein Onkel sind hier, sie haben aus Ungarn im Auto ein halbes Schwein und Rotwein mitgebracht.“ (Hertha-Trainer Pal Dardai zu den familiären Feierlichkeiten nach dem 2:0-Sieg gegen Schalke)

„Jetzt können wir wieder anfangen, was war zuerst da: Huhn oder Ei?“ (Ingolstadts Kapitän Marvin Matip. Er verschuldete den Strafstoß zum 3:3 gegen Stuttgart; zuvor vergab der FCI aber beim Stand von 3:1 das mögliche 4:1)

Nagelsmann mag es kuschlig

„Es bleibt unten schön kuschlig in der Region, in der wir uns befinden. Kuschlig ist Gott sei Dank nicht so schlecht im Leben - vor dem Kamin. In der Tabelle eher ungünstig.“ (Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann über die damalige Situation im Abstiegskampf)

Risses Schnuller-Jubel

„Meine Frau trägt einen kleinen Ball in sich.“ (Kölns werdender Vater Marcel Risse zu seinem Torjubel mit dem angedeuteten Schnuller nach seinem 3:1 und der Armwiege nach seinem 4:1)

Mats wehrt sich

„Ich habe mich nirgendwo angeboten. Das ist der größte Humbug, den ich je gehört habe. Das habe ich nicht nötig.“ (BVB-Kapitän Mats Hummels über Aussagen des ehemaligen Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß, dass der Weltmeister selbst an die Tür der Münchner geklopft habe) (mit dpa)