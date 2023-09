München -In München hat ein zehn Monate alter Junge seine Oma aus dem Auto ausgesperrt. Die aus Regensburg stammende Frau sei mit dem Fidi gerufenen Jungen zu einem Ausflug in der Landeshauptstadt unterwegs gewesen, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag.



Kurz vor der Rückfahrt habe die Oma das Kind im Kindersitz auf dem Beifahrersitz angeschnallt. Allerdings befand sich der Autoschlüssel im Sitz. Als die Oma von der Beifahrerseite zur Fahrerseite gehen wollte, habe Fidi unbewusst mit dem Po den Funkschlüssel betätigt und das Auto abgeschlossen.



Feuerwehr bricht Auto auf

Die Großmutter suchte in ihrer Not Hilfe beim gegenüber liegenden Polizeipräsidium, die Polizisten alarmierten die Feuerwehr.



Diese drang gewaltsam über die Seitenscheibe in das Auto ein und übergab das Enkelkind unversehrt an die Oma - nach einer provisorischen Reparatur der Scheibe konnte die Frau die Heimreise antreten. (afp)

