Die europäische Presse äußert sich bestürzt zu den Angriffen in München. Ein Überblick:



Daily Mail (England): „Wahnsinn in München! München ist heute Abend in Schockstarre, nachdem Attentäter einen Amoklauf hingelegt haben.“



The Sun (England): „Jetzt hat’s auch Deutschland erwischt!“



Mirror (England): „München-Terror! Kaltblütige Täter stürmen Shopping-Center und schießen wild um sich.“



Guardian (England): „Schießerei in München – der Terror hat das beschauliche München erreicht.“



Le Parisien (Frankreich): „Wir haben noch nicht ganz begriffen, was in Nizza passierte, da müssen wir schon wieder trauern.“



Le Figaro (Frankreich): „Unser früherer Premierminister Ayrault kommuniziert seine Solidarität mit Deutschland. Dem können wir uns nur anschließen.“



Le Monde (Frankreich): „Der Terror geht weiter! Mindestens sieben Tote in München“

Ein Polizist steht in München am Stachus und sichert nach einer Schießerei das Gelände. dpa

El Pais (Spanien): „Deutschland im Schock! Einkaufszentrum in München wird von Attentätern heimgesucht.“



El Mundo (Spanien): „Verzweiflung und Panik in München! Mehrere Tote bei einem Attentat in München“



ABC (Spanien): „Und wieder sind wir geschockt! Terror in München!“



Blick (Schweiz): „Terror in München! Akute Terrorlage!“



Kronen Zeitung (Österreich): „München im Schockzustand! Der Terror zwingt die Menschen zur Panik!“



La Repubblica (Italien): „Terror in München! Kaltblütiger Feldzug in Bayern!“



Fakt (Polen): „Schrecken von München! Bluttat in Deutschland!“



Politiken (Dänemark): „Terroralarm in München! Schreckliche Bilder aus Deutschland: Die Polizei jagt Attentäter durch München“



(red)

