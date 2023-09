New York -Wenige Tage nach dem Tod von Muhammad Ali ist ein Straßenabschnitt in New York vorübergehend nach der Boxlegende benannt worden. Der Teil der 33. Straße, der an der berühmten Sporthalle Madison Square Garden vorbeiführt, heiße ab sofort eine Woche lang „Muhammad Ali Way“, teilte das Rathaus am Dienstag (Ortszeit) mit. Der Name steht nun auf einem grünen Straßenschild an der Ecke der 7th Avenue.



Ali sei seinem Spitznamen „The Greatest“ (Der Größte) im Laufe seines Lebens immer wieder gerecht geworden, sagte New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio der Mitteilung zufolge. „Und heute ehren wir den Mann im Herzen dieser Stadt.“



Der dreifache Schwergewichtsweltmeister und Held der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, der mit dem Namen Cassius Clay auf die Welt kam, war am vergangenen Freitag im Alter von 74 Jahren in der US-Stadt Phoenix gestorben.



Einige der legendären Kämpfe Alis in den 1960er und 1970er Jahren fanden im Madison Square Garden nahe dem Empire State Building statt. Die Basketballer der New York Knicks und die Eishockeymannschaft New York Rangers tragen dort ihre Heimspiele aus. (dpa)