Zwischen all den Rückblicken, die sich zum Jahresende mehren, hat einer noch gefehlt: der musikalische. Das Gesangs-Paar „Us the Duo“ hat sich ihre Favoriten des Jahres rausgesucht und in einem kurzen Song zusammengebastelt. Herausgekommen ist ein dreiminütiges Medley, das auf YouTube bisher 2,3 Millionen Klicks hat.

Die beiden Sänger heißen Michael and Carissa Alvarado. In den USA sind sie als „Us the Duo“ bekannt.

Songs im Mix

Starboy

7 years

Cheap Thrills

I Took a Pill in Ibiza

Work From Home

Cake by the Ocean

Stressed Out

Hold Up

Side to Side

Send My Love (To Your New Lover)

This is What You Came For

One Dance

Work

Can't Stop the Feeling

24K Magic

Black Beatles

Closer

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das könnte Sie auch interessieren: