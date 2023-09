Liaocheng -In Liaocheng, einer Stadt in der chinesischen Provinz Shandong, hat ein selbstloser Mann vermutlich das Leben eines zweijährigen Kindes gerettet, indem er in Spiderman-Manier ohne Sicherung an der Fassade eines Hauses hochkletterte.

Der kleine Junge war offenbar aus dem Fenster der Wohnung geklettert und hatte sich dann am Sicherungsgitter verfangen.

Der Junge schrie und rief um Hilfe und drohte abzustürzen. Der mutige Kletterer entschied spontan an der Fassade hochzuklettern, um dem Kind zu helfen.

"Ich habe den Jungen schreien gehört. Seine Beine zitterten schon und sein Hals war in den Gitterstäben gefangen. Also entschied ich mich, ihn zu retten", wird Liang Lei im Bericht von Tag24 zitiert.

Wenig später erreichte der Mann den Jungen und sicherte ihn. Ein alarmierter Schlüsseldienst brach währenddessen die Tür auf und zog Jungen sowie seinen Retter anschließend in die Wohnung. (red)