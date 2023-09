Berlin -Mehr als fünf Jahre hat eine Mutter darum gekämpft, Einblick in das Facebook-Konto ihrer Tochter erhalten zu dürfen. Nun hat sie gewonnen. Das Urteil der höchsten deutschen Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BHG) am Donnerstag in Karlsruhe gilt als Grundsatzurteil. Jetzt muss Facebook den Eltern Zugang zu dem Profil ihrer Tochter ermöglichen.