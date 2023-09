Eine Verwechslung mit Folgen: Eine amerikanische Fluglinie hat zwei allein reisende Kinder an den falschen Flughafen geschickt. Das berichtet die New York Daily News. Demnach wurde ein Fünfjähriger, der von einem Familienbesuch in der Dominikanischen Republik zurückkehrte, statt in ein Flugzeug nach New York in eines nach Boston gesetzt.

Seine Mutter wartete währenddessen am New Yorker John F. Kennedy-Flughafen vergeblich auf ihren Sohn. „Ich dachte, er wurde entführt,“ sagte sie der Daily News, „Ich dachte, ich würde ihn nie mehr sehen.“ Mehr als drei Stunden dauerte es, den Aufenthaltsort des Jungen herauszufinden.

Mitarbeiter der Fluglinie Jetblue präsentierten der Mutter einen völlig anderen Fünfjährigen, den sie offenbar für ihren Sohn hielten. Wie sich herausstellte war dies der Junge, der eigentlich nach Boston hätte fliegen sollen. Beide Kinder wurden noch am selben Tag zum jeweils richtigen Flughafen gebracht.

Mutter verklagt Fluglinie

Wie es zu der Verwechslung kam, konnte der Mutter niemand erklären. Für eine Beförderung allein reisender Kinder verlangt Jetblue ein Foto zur Identifizierung. Außerdem tragen die Kinder ein Armband mit ihrem Namen darauf. Jetblue zahlte die 475 Dollar Flugkosten zurück und versprach der Familie eine Gutschrift von 2100 Dollar (etwa 1880 Euro) für zukünftige Flüge. Die Mutter schwor allerdings, diese Fluglinie nie wieder zu nutzen. Sie verklagte Jetblue.

„Alle Eltern können die schreckliche Angst nachvollziehen, die eine Mutter erfährt, wenn sie weiß, dass ihr Kind vermisst wird“, sagte ihre Anwältin, „Das hätte niemals passieren dürfen und die Jetblue-Mitarbeiter sollten sich schämen.“