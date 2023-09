Rangun -Vor dem Hintergrund der Rohingya-Krise mit mehreren hunderttausend Flüchtlingen hält die faktische Regierungschefin Myanmars, Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, am Dienstag eine mit Spannung erwartete Fernsehansprache.



Suu Kyi steht unter starkem internationalem Druck, die Rechte der muslimischen Minderheit der Rohingya zu garantieren. Zugleich muss die faktische Regierungschefin mit der Machtfülle des Militärs klarkommen, das sich als Garant der staatlichen Einheit versteht.



„Letzte Chance“ zur Beilegung des Konflikts

Nachdem Suu Kyi in den vergangenen Wochen zu der Krise beharrlich geschwiegen hatte, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, ihre Fernsehansprache sei die „letzte Chance“ zur Beilegung des Konflikts. Die ursprünglich angekündigte Teilnahme an der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York hatte Suu Kyi abgesagt.

Unter den nach Bangladesch geflüchteten Rohingya sind nach Angaben der dortigen Regierung rund 70.000 werdende und stillende Mütter. Informationsminister Minister Hasanul Haq sagte am Montag, für die 70.000 Frauen werde „besondere Vorsorge“ getroffen.



Bangladesch will nicht militärisch eingreifen

Wegen des Konflikts um die muslimische Minderheit der Rohingya im benachbarten Myanmar kamen nach Angaben der Regierung in Dhaka seit dem 25. August insgesamt 415.000 Rohingya nach Bangladesch. Ein militärisches Eingreifen der Armee Bangladeschs in den Konflikt in Myanmar schloss der Informationsminister aus. „Bangladesch will einer diplomatische, keine militärische Lösung“, sagte Haq.



Rohingya-Frauen im Flüchtlingslager in Bangladesch ap

In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka demonstrierten am Montag mindestens 20.000 Menschen für ein Ende des „Völkermords“ an den Rohingya.



„Paradebeispiel für ethnische Säuberungen“

Die Rohingya gelten in Myanmar als staatenlos. Der seit Jahren andauernde Konflikt in Myanmars Bundesstaat Rakhine war Ende August eskaliert, als Rohingya-Rebellen Soldaten und Polizisten angriffen und dutzende Sicherheitskräfte töteten.



Das Militär reagierte mit einer Gegenoffensive. Hunderte Menschen wurden getötet, ihre Häuser niedergebrannt. Der UN-Sicherheitsrat zeigte sich in der vergangenen Woche besorgt über den Einsatz von „übermäßiger Gewalt“ bei dem Militäreinsatz gegen die Rohingya. UN-Generalsekretär Antonio Guterres machte sich die Aussage von UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad Al Hussein zu eigen, dass die Angriffe der Armee ein „Paradebeispiel für ethnische Säuberungen“ seien. (afp)