Rangun -In Myanmar sind nach Angaben der Armee im Norden des Bundesstaats Rakhine in einem Massengrab 17 weitere Leichen entdeckt worden. Dem Militär zufolge handelt es sich um Hindus, die bei einem Überfall von Rebellen der muslimischen Minderheit der Rohingya getötet wurden.



Insgesamt seien damit in dem Grab schon 45 Tote gefunden worden. Eine unabhängige Überprüfung ist nicht möglich, weil Myanmar die Krisenregion abgeriegelt hat.



Massenflucht der Rohingya

Angesichts der internationalen Sorgen über die Flucht von mehr als 400 000 Muslimen aus Myanmar wehrt sich das Land gegen den Vorwurf der „ethnischen Säuberung“. Vor den Vereinten Nationen in New York wies die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi jegliche solche Kritik zurück. Am Donnerstag wird sich der Sicherheitsrat, das mächtigste UN-Gremium, mit dem Thema befassen.



Die Vereinten Nationen brauchen fast dreimal so viel Geld wie geplant für die Unterstützung der Flüchtlinge und der Gastgebernation Bangladesch. Für die nächsten sechs Monate seien 200 Millionen US-Dollar nötig, teilte das UN-Büro für Nothilfe (Ocha) in Genf mit. Bisher war der Bedarf auf 77 Millionen Dollar geschätzt worden. Die Lage könnte sich weiter drastisch verschlimmern, warnte ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR).



Massive Vorwürfe

Vor der UN-Vollversammlung sagte Myanmars UN-Botschafter Hau Do Suan am Montag (Ortszeit): „Die führenden Politiker in Myanmar haben lange für Freiheit und Menschenrechte gekämpft. Wir tun alles, um einen Völkermord zu verhindern und werden eine solche Politik nicht unterstützen.“ Zuvor war das südostasiatische Land in der Generalaussprache mehrfach kritisiert worden. Vor allem muslimische Länder erhoben massive Vorwürfe.



Aus dem ehemaligen Birma, wo die Mehrheit der Bevölkerung buddhistischen Glaubens ist, sind seit Ende August mehr als 430 000 muslimische Rohingya ins benachbarte Bangladesch geflohen. Das Militär soll in Rakhine mit brutaler Gewalt gegen Muslime vorgehen. Auch die UN sprach schon von „ethnischer Säuberung“. Die Armee ihrerseits wirft der muslimischen Rebellengruppe ARSA (Arakan Rohingya Salvation Army) Terror vor. Neben Muslimen sind in Rakhine auch Buddhisten und Hindus auf der Flucht. (dpa)

