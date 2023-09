Strausberg -Kaltes, klares Wasser. Der Straussee zählt zu den schönsten Gewässern im Berliner Umland, Zehntausende Hauptstädter und Brandenburger baden hier jedes Jahr. Jetzt geht dem See das Wasser aus. Kein Witz. Es scheint, als hätte jemand den Stöpsel gezogen. Wohin das Wasser fließt, ist nicht klar, ebenso wenig, wer oder was schuld an dem Phänomen ist. Natürlich gibt es Spekulationen in der 25.000-Einwohner-Stadt. Und die haben ein Geschmäckle.



Die Geschichte beginnt bei Fred Thaleiser. Den gemütlichen Chef der „FTG Strausberger Bäder GmbH“ kann so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Am Strand seiner Badeanstalt am Straussee gerät sein Blut jedoch in Wallung. Verwunderlich ist das nicht. „Im vergangenen Jahr hatten wir 17.000 Besucher. Kommen 2016 überhaupt 10.000, bin ich hochzufrieden.“



An diesem Steg lagen sonst Tret- und Ruderboote. Nun ist er nicht mehr nutzbar. Besonders für Senioren ist der Einstieg durch das Niedrigwasser zu hoch. cam.cop media / Andreas Klug

Thaleiser zieht eine Linie in den Sand. „Derzeit haben wir sechs Meter mehr Strand als normal. An einem See. Das muss man sich mal vorstellen.“ Am kommenden Sonnabend wird das Freibad eröffnet. Mit aufgrund des niedrigen Wasserstands dramatischen Konsequenzen: Der Sprungturm bleibt in dieser Saison geschlossen, die Rutsche vom Fünf-Meter-Turm musste eingemottet werden, der 50-Meter-Steg ist gesperrt, selbst im Nichtschwimmerbereich ist die Plattform weg. Thaleiser, der Anfang April aus Sicherheitsgründen erst gar nicht öffnen wollte, musste die Preise für Kinder und Erwachsene zum Teil halbieren. „Ich erwarte massive Einbußen.“



Die Strausseefähre ist Deutschlands letzte verbliebene Oberleitungsfähre. Die Fahrrinne musste ausgebuddelt werden. cam.cop media / Andreas Klug

Jaja, der Straussee. Seit Jahrzehnten beschäftigt der 3,8 Kilometer lange See die Strausberger, es existieren abenteuerliche Anekdoten. Unter anderem die, dass die rote Armee hier nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Nazi-Panzer und -Flugzeuge versenkt hätten. Gefunden wären diese bloß noch nicht, da der See einen doppelten Boden hätte und die Kriegswerkzeuge in einem Hohlraum unter dem Grund verschwunden wären.



Gerd Wolff misst täglich den Pegelstand in der Badeanstalt. cam.cop media / Andreas Klug

Ebenso hält sich die Sage der noch immer läutenden „Anne Susanne“. Einer Glocke, die sich in einem versunkenen Kloster am Ufer des Straussees befunden haben soll. Belegt hingegen ist das Verschwinden von Werner Kraut. Jeden Tag ging der Rentner im See schwimmen, immer ans andere Ufer und zurück. Seine Frau Inge (Namen geändert) begleitete ihn stets. Einmal nur kurz sah sie nicht hin, als Werner in der Mitte des Sees war. Er tauchte nie wieder auf.



Wohin verschwindet das Wasser im Straussee?

Fred Thaleiser in der Badeanstalt. Der Chef fürchtet massive Umsatzeinbußen und zurückgehende Besucherzahlen. „Durch das wenige Wasser mussten wir die Attraktionen sperren.“ cam.cop media / Andreas Klug

Jetzt gibt es mit dem verschwindenden Wasser ein noch viel größeres Mysterium. Manche schieben es auf den heißen Sommer 2015 und wenig Niederschlag im Winter. Doch solche meteorologischen Konstellationen gab es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder. „Die hatten jedoch nicht solche Konsequenzen. Dass mal ein paar Zentimeter am Ende verloren gehen, ist völlig normal. Nicht jedoch so viel am Anfang der Saison“, so Fred Thaleiser.



Die Rutsche vom Fünf-Meter-Turm hinein in den Straussee war besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt. In diesem Sommer bleibt sie am Rand des Freibads liegen. cam.cop media / Andreas Klug

Steckt wirklich das Wasserkraftwerk dahinter?

Eine Erklärung, die im Ort hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wird, hängt mit dem Wasserwerk Spitzmühle zusammen. Es steht zwischen Straussee und Bötzsee. Im Beisein vom Brandenburgs damaliger Umweltministerin Anita Tack wurde der Grundstein gelegt, im Mai 2014 wurde das 8,5 Millionen Euro teure Werk eingeweiht. Seitdem verliert der Straussee Wasser. Ob das mit dem Werk des Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) zusammenhängt, ist nicht bewiesen. Ein Gutachten könnte den Spekulationen ein Ende setzen und klären, ob die ans Werk angeschlossenen Brunnen Grundwasser entnehmen und der Straussee die Vorräte durch eine vorher nicht bekannte Zuleitung auffüllt. Zumal aufbereitetes Abwasser nicht in den Straussee zurückfließt, sondern ins Klärwerk Münchehofe transportiert wird.



Der Straussee auf einer Postkarte im Jahr 1920. Schon damals war er beliebt bei den Berlinern. Der Kirchturm der Marienkirche im Hintergrund wurde 1922 abgerissen. cam.cop media / Andreas Klug

Strausbergs parteilose Bürgermeisterin Elke Stadeler dürfte eigentlich ein großes Interesse daran haben, dass die Probleme der Haupttouristenattraktion schnell gelöst werden.



Im KURIER-Gespräch sagt sie jedoch: „Ein Gutachten ist angedacht, aber noch nicht beauftragt. Wann dies geschehen wird, kann ich nicht sagen.“ Bestätigt ein Gutachten, dass das Wasserwerk den Straussee „aussaugt“, dürften Fragen nach dem Sinn des WSE-Millionenbaus kommen.



Und auf Elke Stadeler rollt dann ein Problem zu. Sie sitzt neben ihrem Job als Bürgermeisterin im Vorstand des Wasserverbands.



