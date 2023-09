Durch die Umstellung soll Energie gespart werden. Studien bestätigen das jedoch nicht.

Zum Beginn der Sommerzeit schlagen US-Professoren eine einheitliche Planeten-Uhrzeit vor

Am Sonntag werden um zwei Uhr die Uhren um eine Stunde auf drei Uhr vorgestellt. Von da an gilt die Mitteleuropäische Sommerzeit. Seit 1996 beginnt die Sommerzeit in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union am letzten Sonntag im März. Sie endet am letzten Sonntag im Oktober.

Ein Überblick über die verschiedenen Zeitzonen. KstA-Grafik

Die Atomuhr in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig sendet die Signale, durch die sich die deutschen Funkuhren automatisch der neuen Zeit anpassen. Die Sommerzeit ist ein Kriegskind.

Benjamin Franklin plädiert für die Sommerzeit

Der erste bekannte Vorschlag zu ihrer Einführung stammte von Benjamin Franklin. Der war 1784 als eine Art US-Botschafter in Paris und entsetzt über die Kosten, die das ausgiebige Nachtleben der Pariser schon rein beleuchtungstechnisch verursachte. Er schlug ihnen in einem sehr amüsant zu lesenden „Leserbrief eines Abonnenten“ im „Journal de Paris“ vor, statt Kerzen und Öl lieber das Sonnenlicht zu nutzen. Der Weltverbesserer Franklin scheiterte damit.

Der nächste uns bekannte Propagandist einer staatlich verordneten Sommerzeit war – schon das sollte uns zu denken geben – der Insektenforscher George Vernon Hudson. Er hielt 1895 vor der Royal Society of New Zealand einen Vortrag, in dem er die Einführung einer Sommerzeit forderte, um das Sonnenlicht besser ausnutzen zu können. Nichts tat sich. Danach gab es immer wieder solche Überlegungen, auch Eingaben bei Behörden oder Parlamenten. Überall erfolglos.

Nach dem Krieg gab es keine Sommerzeit mehr

Bis zum 30. April 1916. Da führte das Deutsche Reich die Sommerzeit ein. Es ging wieder ums Energiesparen. Man brauchte jedes Joule für den Sieg. Also galt es, die Sonnenenergie für den Arbeitstag bestmöglich zu nutzen. Noch im selben Jahr zogen viele der anderen Kriegsteilnehmer – Freund und Feind – nach. Nach dem Krieg wurde die Sommerzeit wieder abgeschafft und im Zweiten Weltkrieg wieder eingeführt. Danach galten die Regelungen der Besatzungsmächte.

Im Westen also die Sommerzeit. Im Osten – so einfach war das – die Moskauer Zeit. Ostdeutschland war Westdeutschland also zwei Stunden voraus. Dazu kam die Hochsommerzeit. Sie galt in den Westzonen von 1947 bis 1949 vom 11. Mai bis zum 29. Juni. Da wurden die Uhren gegenüber der Sommerzeit noch einmal um eine Stunde vorgestellt.

1949 wurden BRD und DDR gegründet. Sommer- und Moskauer Zeit wurden abgeschafft. Ab 1950 liefen in den beiden deutschen Staaten die Uhren synchron. Als die Sommerzeit 1980 wieder eingeführt wurde, geschah das, weil viele der europäischen Nachbarstaaten sie hatten und weil eine Einigung mit der DDR zustandegekommen war. Man hatte in der Bundesrepublik die Teilung Deutschlands nicht auch noch durch eine einseitige Zeitumstellung betonen wollen.

Der Mythos der Energieersparnis

Über die Vor- und Nachteile der Sommerzeit wird schon seit es sie nur als Vorschlag gab gestritten. 74 Prozent der Deutschen halten sie für überflüssig. In den ersten Tagen nach der Umstellung auf die Sommerzeit sollen sich die Herzinfarkte, am Montag nach ihr die Verkehrsunfälle häufen. Laut Erkenntnissen des Bundesumweltamtes spart man während der Sommerzeit zwar abends elektrisches Licht, jedoch wird dann morgens mehr geheizt, besonders in den kalten Monaten (März, April und Oktober).

Insgesamt steigt der Energieverbrauch dadurch sogar an. Von der Landwirtschaft hört man auch nichts Gutes über die Sommerzeit: Milchkühe benötigen bis zu zwei Wochen, um sich auf die neuen Melkzeiten umzustellen.

Nordkorea hat eine eigene Zeitzone

In der Kirche wiederum gilt, auch wenn draußen Sommerzeit ist, die Normalzeit. Doch was ist die Normalzeit? Das war zunächst die Zeit am jeweiligen Ort. Wenn die Sonne oben stand war Mittag. Von da aus rechnete man zurück und vor. Von Carl Schmitt stammt die Einsicht: Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand bestimmt. Mit mindestens ebenso großem Recht ließe sich sagen, Souverän ist, wer die Normalzeit definiert. Jüngstes Beispiel dafür ist Nordkorea, das im vergangenen August eine Zeitzone ganz für sich etablierte. Die Uhren wurden eine halbe Stunde vorgestellt. Das Land kehrte damit zu der Zeit zurück, nach der es sich vor seiner Besetzung durch Japan gerichtet hatte.

Der Souveränität über die Normalzeit machten die Eisenbahnen den Garaus. Es waren nicht die Staaten, geschweige denn die Bundesregierung, die die ersten großflächigen Zeitzonen in den USA etablierten. Es waren die Eisenbahngesellschaften. Die europäischen taten es ihnen nach. Die Telegrafie erhöhte den Druck auf eine Vereinheitlichung. 1884 tagte in Washington die internationale Meridiankonferenz. Dort wurde festgelegt, dass der Nullmeridian durch Greenwich gehen sollte.

Die meisten Staaten haben sich im Laufe der Zeit auf eine von den 24 Uhrzeiten (1 Uhr bis 24 Uhr) festgelegt, auf die man kommt, wenn man jeweils um einen eine Stunde verschobenen Längengrad weiter- oder zurückgeht. In Deutschland gilt seit 1893 die Mitteleuropäische Zeit.

Große Länder haben meist mehrere Zeitzonen. Russland zum Beispiel hat jetzt wieder elf Zeitzonen. Die USA haben neun verschiedene Zeitzonen, dazu noch die Sommerzeit. In ganz China aber gilt nur eine Zeit das ganze Jahr hindurch.

Es ist Zeit für eine Weltzeit

Steve Hanke and Dick Henry, Professoren für Ökonomie respektive Astrophysik an der Johns Hopkins University in Washington, finden: So wie Ende des 19. Jahrhunderts Dampf und Elektrizität den Lokalzeiten den Garaus machten, so hat das Internet Zeit und Raum vernichtet. Es ist Zeit für eine Weltzeit. Diese Weltzeit hat natürlich mit dem Sonnenstand nichts mehr zu tun. Hanke und Henry erklären: „Die lokale Sonnenzeit war okay, solange nahezu alle Aktivitäten lokal waren. Heute läuft so vieles global, dass wir eine einzige, eine allgemeine Zeit brauchen. Sie werden schnell lernen, ihre Uhr neu zu lesen.“ Die beiden Professoren meinen, es sei völlig gleichgültig, ob ich den Wecker auf sieben oder auf fünfzehn Uhr stelle.

Die Uhrzeit richtet sich – geht es nach Hanke und Henry – nicht mehr nach dem Sonnenstand. Sie ist dafür aber ein fixer Referenzpunkt für den weltweiten Datenverkehr. Sie würde es auch, richtig organisiert, ermöglichen, dass wir, so Hanke und Henry, für den Rest der Weltgeschichte mit einem Kalender auskämen.

Jedes Jahr würde mit einem Montag beginnen, der 26 März zum Beispiel wäre immer ein Samstag. Alles wäre einfacher. Wir haben, wenn es nach den Professoren geht, keine Zeit mehr. Sie wollen die Weltzeit ab Montag, den ersten Januar 2018.