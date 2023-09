Genau in dem Moment, wenn das Butterbrot Richtung Mund wandert, fällt es auf den Boden. In dieser oder einer ähnlichen Situation hat wohl jeder schon mal den Satz „Dreck reinigt den Magen“ gesagt oder gehört. Aber stimmt das eigentlich?

Im Grunde reinigt der Magen sich selbst. „Die Magensäure ist so stark, dass sie fast alle Bakterien abtötet“, sagt Sebastian Haag von der Gastro-Liga. Sie hat also eine natürliche Schutzfunktion. Die kann man aber stärken. „In den ersten Kinderjahren wird das Abwehrsystem trainiert, und der Körper gewöhnt sich an viele Bakterien.“ Deshalb Haags Tipp: Finger weg von zu viel Desinfektionsmitteln bei Kleinkindern.

Dreck kann aber auch dem Magen helfen

„Es gibt bestimmte Heilerden, die beispielsweise gegen Sodbrennen wirken.“ Diese Erden enthalten etwa Aluminium und Magnesium und unterstützen die Schutzfunktion des Magens. (dpa/tmn)

