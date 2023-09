Rehling -Nach 15 Jahren hat eine Frau aus Schwaben ihren verlorenen Ehering wiederbekommen. Ein Hobby-Schatzsucher habe den Ring der 75-Jährigen mit seinem Metalldetektor auf einem Acker gefunden, berichtete der „Donaukurier“ am Samstag. Dort hatte die Frau im Jahr 2002 bei der Kartoffelernte geholfen - und am Abend festgestellt, dass ihr Ehering nicht mehr am Finger steckte.

Der Hobby-Schatzsucher hatte seinen Fund Landwirten gezeigt, die sich gleich an die Erntehelferin von einst erinnerten, hieß es weiter. Der Ring passe zwar nur noch auf den kleinen Finger, sie sei aber dennoch überglücklich, sagte die 75-Jährige. „Im ersten Moment hab ich gar nichts sagen können.“

Wiedergefundene Eheringe machen immer wieder Schlagzeilen: In der Eifel tauchte im vergangenen Jahr ein bei der Gemüsesaat verlorener Ehering nach drei Jahren wieder bei einem 82-Jährigen auf - an einer geernteten Möhre. Und erst im Januar erhielt ein 83-Jähriger aus Duisburg-Rheinhausen seinen Ehering zurück, der beim Wandern in einem Nationalpark verloren gegangen und von einem der Ranger gefunden worden war. (dpa)