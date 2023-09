London -Knapp zwei Wochen nach den Streiks bei Ryanair mit zahlreichen Flugausfällen hat die Billigfluglinie mit einer irischen Pilotengewerkschaft eine Einigung erzielt. In der Nacht zum Donnerstag sei nach 22 Stunden Verhandlung mit der Gewerkschaft Forsa eine Einigung gelungen, erklärte Ryanair.



Über Einzelheiten sei Stillschweigen vereinbart worden, bis die Piloten darüber abgestimmt hätten. Medienberichten zufolge sprach sich auch die Gewerkschaft dafür aus, dass die Piloten dem Abkommen zustimmen.



Aktie legt nach Einigung zu

Die in Irland stationierten Piloten von Ryanair hatten in den vergangenen Wochen fünf Mal gestreikt, um bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Ryanair hat deswegen bereits angekündigt, seine Flotte in Irland zu verkleinern, was einen Abbau von 300 Stellen bedeutet. Ein Schlichter vermittelte seit Anfang August.



Die Aktie von Ryanair gewann an der Börse in Dublin nach der Einigung um mehr als fünf Prozent an Wert. Das Abkommen könne die Störungen bei der Fluggesellschaft nun beenden, sagte Analyst Neil Wilson von Markets.com. Der Billigflieger steht derzeit wegen seiner Arbeitsbedingungen unter enormem Druck der Gewerkschaften.



Über 50.000 von Streik betroffen

Ryanair sieht sich seit längerem Vorwürfen ausgesetzt, seine Mitarbeiter deutlich schlechter zu bezahlen als andere Billigfluggesellschaften. Das Unternehmen, das sich erst im vergangenen Jahr bereit erklärt hatte, Gewerkschaften überhaupt anzuerkennen, weist das zurück.



Bei dem Pilotenstreik in mehreren europäischen Ländern mitten in der Ferienzeit waren vor rund zwei Wochen hunderte Flüge ausgefallen, rund 55.000 Passagiere waren betroffen. In Deutschland hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu dem Arbeitskampf aufgerufen. (afp)