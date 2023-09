Liverpool/Manchester -Für einen Moment vergaß Jürgen Klopp sogar seine gute Kinderstube. „Wenn man als Fan auf das Spiel schaut, sagt man: What the fuck was that?“, sagte der Teammanager des FC Liverpool im Überschwang seiner Gefühle nach der 4:3 (1:1)-Gala gegen den zuvor ungeschlagenen Premier-League-Tabellenführer Manchester City im Interview mit dem amerikanischen Fernsehen.

Der Moderator schritt sofort ein, bat bei den Zuschauern um Entschuldigung für Klopps nicht ganz jugendfreie Wortwahl, doch der deutsche Übungsleiter war sich keines Fehlers bewusst. „Ich dachte, in Amerika sei das erlaubt, nur in England nicht“, scherzte Klopp, der einen Prestigesieg gegen seinen City-Kollegen Pep Guardiola feiern konnte.

Viele Fans lachten im Netz über den Spruch des Liverpool-Trainers – auch die englische NBC, die über ihren Fußball-Kanal twitterte: „Wir müssen Jürgen Klopp schützen, um jeden Preis.“

Via Youtube teilten Fans Mitschnitte des TV-Talks.

Spiel des Jahres wurde zum Spektakel

Seine offenen Worte waren aber auch nachvollziehbar. Das Treffen zwischen Liverpool und ManCity war in englischen Medien als Spiel des Jahres angekündigt worden, weil sich die offensivstärksten Mannschaften der Premier League gegenüberstanden, und in der Tat bekamen die Zuschauer an der Anfield Road ein Spektakel geboten – bei dem mehrere deutsche Profis mit Blickpunkt standen. Liverpools frühe Führung durch Alex Oxlade-Chamberlain glich Leroy Sane kurz vor der Pause aus und profitierte dabei von einem Fehler von Liverpools Torwart Loris Karius. Der ehemalige Mainzer bekam den Vorzug vor Simon Mignolet und überzeugte nicht.

Nach dem Seitenwechsel spielte Liverpool seine Stärke in der Offensive aus und kam innerhalb von neun Minuten zu Treffern durch Roberto Firmino, Sadio Mane und Mohamed Salah. Am Ende schaffte City zwar noch den Anschluss durch Tore von Bernardo Silva und llkay Gündogan, mehr war allerdings nicht drin für Guardiolas Mannschaft. (sid, ksta)