Berlin -Die deutsche Wirtschaft lebt vom Export – und hier hat sich eine kleine Revolution vollzogen: Erstmals seit über 40 Jahren sind die USA der größte Auslandsmarkt für deutsche Waren. Auch im Gesamthandel – Importe plus Exporte – haben die Vereinigten Staaten Frankreich abgelöst, das seit 1975 wichtigster Handelspartner Deutschlands war.

Was sind die wichtigsten Handelspartner Deutschlands?

Im Jahr 2015 wurden laut Statistischem Bundesamt Waren im Wert von 173,2 Milliarden Euro zwischen den USA und Deutschland ex- und importiert. Auf Rang zwei und drei folgten Frankreich (170,1 Milliarden Euro) und die Niederlande (167,6 Milliarden). Mit knapp 114 Milliarden waren die Vereinigten Staaten erstmals seit 1961 wichtigster Exportmarkt Deutschlands. Frankreich nahm Waren über 103 Milliarden ab, Großbritannien über 89 Milliarden. Wichtigstes Lieferland für Deutschland ist China, von wo es Waren im Wert von 91,5 (USA: 59) Milliarden Euro importiert.

Warum haben die USA Frankreich überholt?

Traditionell war Frankreich über Jahrzehnte Deutschlands wichtigster Handelspartner und Exportmarkt. Das Abrutschen auf Rang zwei hat im Wesentlichen zwei Gründe. Der eine ist die deutlich stärkere Konjunktur in den USA. So wuchs die amerikanische Wirtschaft seit 2012 um durchschnittlich 2,2 Prozent pro Jahr. Frankreich, das stärker unter der Schwäche der Euro-Zone leidet, kam auf einen Wert von nur 0,5 Prozent. Dementsprechend legten die Exporte Deutschlands in die USA im Durchschnitt um knapp zwölf Prozent jährlich zu. Die Lieferungen nach Frankreich stiegen nur um 0,4 Prozent.

Neben der Konjunktur spielt der Wechselkurs eine Rolle. Im vergangenen Jahr wertete der Dollar gegenüber dem Euro deutlich auf. Das bedeutet: Jeder im Export eingenommene Dollar war in Euro gerechnet mehr wert. Dadurch wird das Volumen der Ausfuhren in die USA aufgebläht.

Was kaufen die Amerikaner Deutschland ab?

Wichtigstes Exportgut sind Fahrzeuge und Fahrzeugteile (37 Prozent aller deutschen Warenlieferungen in die USA). Dahinter folgen Maschinen (16 Prozent) und chemische Erzeugnisse (zwölf Prozent). Umgekehrt bezieht Deutschland aus den Vereinigten Staaten vor allem Fahrzeuge und Fahrzeugteile (24 Prozent aller Importe aus den USA), pharmazeutische Produkte (zwölf Prozent) und chemische Erzeugnisse.

Macht Deutschland einen Gewinn im US-Handel?

Ja. Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten übersteigen die Importe von dort seit 1992. Damals lag Deutschlands Exportüberschuss im Warenhandel bei umgerechnet 177 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr erreichte das Plus fast 55 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa einem Fünftel des gesamten Überschusses, den die deutschen Unternehmen mit dem Rest der Welt erzielen. Der Überschuss im Handel mit Großbritannien wuchs 2015 auf 51 Milliarden, der mit Frankreichs auf 36 Milliarden Euro.

Wie wichtig ist Deutschland für die USA?

Nicht so wichtig wie die USA für Deutschland: Als Handelspartner belegt die Bundesrepublik für die Vereinigten Staaten nur Platz fünf, hinter China, Kanada, Mexiko und Japan, das allerdings nur noch knapp vor Deutschland liegt.

Bleiben die USA auf Platz eins?

Im Moment sieht es so aus. Denn die Konjunktur in Frankreich ist weiter flau. Der Internationale Währungsfonds erwartet für 2016 ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent, die USA sollen auf das Doppelte kommen. „Wegen des stabilen Aufschwungs können deutsche Unternehmen in den USA auch weiterhin auf gute Geschäfte hoffen“, so die deutsche Außenhandelsagentur GTAI. Die diesjährige Hannover Messe hat daher einen besonderen Gast eingeladen: US-Präsident Barack Obama. 2015 haben die Vereinigten Staaten China als wichtigsten Exportmarkt für deutsche Maschinen abgelöst.