Winchester -In England hat eine 90 Jahre alte Urgroßmutter spontan mit einem 91-Jährigen eine Kreuzfahrt gebucht – nur 45 Minuten nachdem sie sich in einem Pub kennengelernt hatten.

Die „Daily Mail“ berichtet von der Begebenheit aus Winchester. Demnach verstanden sich Vera und John beim Treffen im Pub auf Anhieb sehr gut. Wenig später standen sie dann schon in einem Reisebüro, wo sie die 3700-Pfund-Kreuzfahrt im Mittelmeer buchten.

An Bord des Kreuzfahrtschiffes sprach sich ihre Geschichte schnell herum

Zwei Wochen später stachen sie in See. Elf Tage verbrachten sie gemeinsam auf dem Schiff und machten Station in Lissabon, Porto, Cadiz, Cartagena, Malaga und Gibraltar. Aufgrund ihrer ungewöhnlichen Geschichte waren sie an Bord schnell bekannt.

Eine Romanze entwickelte sich nicht, John sei ein „echter Gentlemen“ gewesen, betont Vera. Der pensionierte Sänger aus Sudbury erklärte: „Ich hatte ein gutes Leben, ich bereue nichts – am allerwenigsten die Kreuzfahrt. Das Leben ist zum Leben da.“

Für eine zweite Kreuzfahrt fehlt Vera die Zeit

Johns Angebot für eine zweite Kreuzfahrt, diesmal in der Karibik, lehnte Vera allerdings ab. „Ich habe es wirklich genossen, es war eine tolle Erfahrung. Aber ich habe nicht die Zeit es nochmal zu tun“, sagte die 90-Jährige. (ckr)