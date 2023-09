Berlin -Der Bundesminister des Innern ist nicht zu beneiden. Schon nach dem Axt-Attentat von Würzburg am Montag hatte Thomas de Maizière seinen Urlaub unterbrochen. Nun kehrte er am Samstag ein zweites Mal vorzeitig heim nach Berlin – diesmal aus den USA, wohin sich der CDU-Politiker gerade erst in Bewegung gesetzt hatte.

Wieder eine Gewalttat, jetzt 220 Kilometer von Würzburg entfernt in München, wieder Erklärungen zum eigentlich Unfassbaren. Und das alles nach einem auch sonst schon unfassbaren ersten Halbjahr 2016. Kein Zweifel: Der Amoklauf von München bringt die Politik ein weiteres Mal an den Rand des Ausnahmezustandes.

Am Samstagvormittag tagte im Kanzleramt das Sicherheitskabinett. Es besteht aus allen mit Sicherheitsfragen befassten Ministern – und Kanzlerin Angela Merkel höchstpersönlich. Eigentlich tritt das Sicherheitskabinett bloß zusammen, wenn tatsächlich die Sicherheit des Landes berührt ist, was im Fall eines größeren Terrorangriffs angenommen wird. In München war dies nicht der Fall. Das jedoch stellte sich erst heraus, als die Sitzung längst einberufen worden war.

Auch Gabriel musste Urlaub unterbrechen

Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) gab anschließend vor der Regierungszentrale ein Statement ab. Er hatte seinen Urlaub ebenfalls zum zweiten Mal unterbrechen müssen und zeigte sich erleichtert darüber, dass eben kein Terrorakt stattgefunden hatte, sondern „nur“ ein Amoklauf. Nach Gabriel traten binnen 30 Minuten Merkel und de Maizière vor die Journalisten.

Die Regierungschefin trug einen dunklen anthrazitfarbenen Blazer und las ihre Erklärung wie immer – und wie immer fehlerlos – vom Blatt ab. Sie sagte, das in München seien „ein Abend und eine Nacht des Schreckens“ gewesen und „schwer ertragbar für jeden von uns“.

Merkel rühmte die gute Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern; besonders rühmte sie die Münchener Polizei. Schließlich stellte die Kanzlerin die Tat von München in einen Zusammenhang mit dem Attentat von Nizza und dem von Würzburg. Sie wusste natürlich um die Unterschiede in den Motiven der Täter. Sie wusste aber auch, dass diese für das Empfinden der Bevölkerung lediglich bedingt eine Rolle spielen.

Der Innenminister fuhr in seinem ungefähr 500 Meter weiter liegenden Ministerium an der Stelle fort. Er sprach von Bestürzung nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass viele Jugendliche umkamen. „Da zerreißt es einem das Herz.“ De Maizière fügte hinzu: „Ich verstehe, dass viele Menschen aufgewühlt sind. Das bin ich auch.“

Doch auch wenn es für die Opfer jeweils egal sei, aus welchem Grund sie getötet oder verletzt worden seien: Man müsse jedes Ereignis für sich bewerten. Eine Verbindung zwischen Terroristen und Amokläufern gebe es insofern, als Radikale aller Art oft an „Ich-Schwäche“ und einem Mangel an Erfolgserlebnissen litten.

Für Thomas de Maizière war der Arbeitstag mit der Pressekonferenz in Berlin übrigens noch nicht vorüber. Er flog anschließend nach München, um den Tatort zu besichtigen. Zum weiteren Verlauf seines Urlaubs ist bisher nichts bekannt.