Berlin -Welche Konsequenzen auch immer man aus dem Amoklauf von München zieht, eines ist gewiss: Die „Nacht des Schreckens“ (Angela Merkel) wäre anders gelaufen ohne die sozialen Netzwerke – auf der Ebene der Sicherheitsbehörden, der Medien und der Zivilgesellschaft. Die Polizei, auch das ist klar, hat aus der Existenz der sozialen Medien längst ihre eigenen Konsequenzen gezogen – indem sie sie selbst nutzt.

In der Nacht des Amoklaufs in München hat die Polizei die Bevölkerung pausenlos und in mehreren Sprachen via Twitter über die aktuelle Lage informiert.

Damit wollte sie Gerüchten vorbeugen und Vertrauen bei den Bürgern gewinnen.

Das gilt vor allem für Twitter, das sehr schnell und prägnant ist – schneller und prägnanter als Facebook beispielsweise. Die Münchner Polizei, die mittlerweile 197.000 Follower hat, twitterte am Freitagabend pausenlos, und zwar mehrsprachig. Das Besondere dabei ist: Sie duzt die Adressaten. Sie gibt sich als Freund und Helfer. Am Wochenende wurde sie auch als solcher betrachtet.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Twittern gegen die Gerüchte

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) machte denn auch am Samstag gar kein Hehl daraus, warum die Polizei so agiert. Früher, sagte er, habe man in Situationen wie der von München eine Nachrichtensperre verhängt und irgendwann später bei einer Pressekonferenz die Fakten präsentiert. Das funktioniere heute nicht mehr. Informationsmenge und –Zeitpunkt würden in solchen Lagen nämlich längst nicht mehr durch die Polizei bestimmt, sondern durch die Bevölkerung – das heißt: die Nutzer. Die Sicherheitsbehörden hätten also ihr Informations-Monopol verloren. Zugleich entstünden natürlich auch Gerüchte.



Deshalb müsse man das Medium Twitter ebenfalls einsetzen, nicht zuletzt um diesen Gerüchten entgegenzuwirken. Die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt habe da sehr gute Arbeit geleistet, lobte der Minister. Via Twitter gab sie laufend sicherheitsrelevante Hinweise. Bei zwei Pressekonferenzen nachts gegen zwei und morgens um 11.30 Uhr vermittelte sie dann jeweils das bis dahin komplette Bild – gut vertreten durch Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins und Polizeipräsident Hubertus Andrä.

Sicherheitsbehörden werden offensiver

Freilich twittert die Münchner Polizei längst nicht mehr allein. Das Bundesinnenministerium twittert seit einer Weile auch. Gleiches gilt für das Bundeskriminalamt. Dessen Sprecher Markus Koths hat sogar seit kurzem einen eigenen Hashtag: „#Koths spricht“. Dies wiederum entspricht dem wachsenden Offensivgeist der Sicherheitsbehörden insgesamt. Pressehintergrundgespräche häufen sich. Das BKA hat seine jüngsten Erkenntnisse zur Silvesternacht exklusiv zwei ARD-Anstalten und einer großen deutschen Tageszeitung „verkauft“. Präsident Holger Münch kam zur besten Sendezeit zu Wort. Im Herbst laden das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst, das BKA und die Bundespolizei wieder zum Herbstempfang. Sie alle wissen, dass Sicherheit für eine unsicher gewordene Bevölkerung immer wichtiger wird. Darum – und um Vorbehalten zu begegnen – zeigen sie sich.

Was wir Freitagnacht erlebt haben, war also wohl erst der Anfang der Social Media-Revolution bei den Sicherheitsbehörden. Weitere Kapitel dürften folgen.

Das könnte Sie auch interessieren: